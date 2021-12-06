Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş esnekliğiyle kendine hayran bıraktı! Sosyal medyada gündem oldu

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Zeynep Tokuş, şimdilerde kameralardan uzak sakin bir hayat yaşıyor. Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almadı. 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oluyor. Tokuş, esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı. 44 yaşındaki Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bırakıyor. Yaptığı zor yoga hareketleri ve fit vücuduyla dikkat çeken Zeynep Tokuş'a övgüler yağdı...
Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı ve kesitleri paylaşmayı sürdürüyor.
Tokuş, son olarak esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı
1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor.
2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.
Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal meyda hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.