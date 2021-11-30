Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan ayrılık açıklaması! Tartıştıkları iddia edilmişti...

Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, önceki gün ayrılık haberiyle gündeme geldi.
Tartışma yaşadıkları iddia edilen çiftin yollarını ayırdığı öne sürüldü.
Nazara geldikleri konuşulan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, kısa sürede sessizliğini bozdu.
'AYRILMADIK' POZU
Sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğrafını paylaşan ikili, 'ayrılmadık' pozu verdi.
Demet Özdemir paylaştığı bu kareye, "Bugün çıkan haber başlıkları" notunu düşerek nazar boncuğu emojisi koydu.