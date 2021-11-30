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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan ayrılık açıklaması! Tartıştıkları iddia edilmişti...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, bir süredir ilişkilerine doludizgin devam ediyor. Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken çift hakkında önceki gün flaş bir iddia ortaya atıldı. Özdemir ile Koç'a nazar değdiği, yaşadıkları bir tartışma sonucu ilişkilerine nokta koydukları öne sürüldü. Ancak çiftten jet hızıyla iddialara yanıt geldi. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç birlikte yaptıkları paylaşım ile adeta düşman çatlattılar.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:27 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 14:33
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan ayrılık açıklaması! Tartıştıkları iddia edilmişti...

Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, önceki gün ayrılık haberiyle gündeme geldi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan ayrılık açıklaması! Tartıştıkları iddia edilmişti...

Tartışma yaşadıkları iddia edilen çiftin yollarını ayırdığı öne sürüldü.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan ayrılık açıklaması! Tartıştıkları iddia edilmişti...

Nazara geldikleri konuşulan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, kısa sürede sessizliğini bozdu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan ayrılık açıklaması! Tartıştıkları iddia edilmişti...

'AYRILMADIK' POZU

Sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğrafını paylaşan ikili, 'ayrılmadık' pozu verdi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan ayrılık açıklaması! Tartıştıkları iddia edilmişti...

Demet Özdemir paylaştığı bu kareye, "Bugün çıkan haber başlıkları" notunu düşerek nazar boncuğu emojisi koydu.

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