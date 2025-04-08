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Deniz Seki kötü böyle haberi duyurdu: Ağır yaralandı!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, kardeşi Serkan Seki'nin Bodrum'da ağır bir kaza geçirdiğini açıkladı. Deniz Seki, kardeşinin hastanede tedavisinin sürdüğünü aktardı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 08.04.2025 21:50 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 21:50
Deniz Seki kötü böyle haberi duyurdu: Ağır yaralandı!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, kardeşinin haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcı, Bodrum'da yaşayan şarkıcı Serkan Seki'nin ciddi bir trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

Deniz Seki kötü böyle haberi duyurdu: Ağır yaralandı!

Deniz Seki kötü haberi kendi kişisel hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Deniz Seki kötü böyle haberi duyurdu: Ağır yaralandı!

Serkan Seki, Yalıçiftlik- Kızılağaç yolunda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Deniz Seki kötü böyle haberi duyurdu: Ağır yaralandı!

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Serkan Seki, yol kenarındaki kayalıklara çarptı olay yerinde jandarma ekipleri sevk edildi.

Deniz Seki kötü böyle haberi duyurdu: Ağır yaralandı!

Sosyal medyada bir paylaşım yapan Deniz Seki, "Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirdi ve ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgilisini eksik etmeyen herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.