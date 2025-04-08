Deniz Seki kötü böyle haberi duyurdu: Ağır yaralandı!

Sosyal medyada bir paylaşım yapan Deniz Seki, "Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirdi ve ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgilisini eksik etmeyen herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.