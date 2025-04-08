Deniz Seki kötü haberi böyle duyurdu: Ağır yaralandı!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, kardeşinin haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcı, Bodrum'da yaşayan şarkıcı Serkan Seki'nin ciddi bir trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Deniz Seki kötü haberi kendi kişisel hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Serkan Seki, Yalıçiftlik- Kızılağaç yolunda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Serkan Seki, yol kenarındaki kayalıklara çarptı olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Sosyal medyada bir paylaşım yapan Deniz Seki, 'Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirdi ve ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgilisini eksik etmeyen herkese minnettarım' ifadelerini kullandı.