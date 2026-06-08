Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

"İYİ Kİ GELDİN HAYATIMIZA"

"Peri'm, 4 yaşındasın artık. Sen hayatımıza geldin ve güzelliklerimiz katlandı; seninle hayatın var olan imkan ya da imkansızlıkların enerjinle nasıl şekillendiğine şahit olmak örnek alınası. O cool duruşunun hastasıyız mesela; sanki ne istediğini doğduğun andan itibaren biliyormuşçasına davranışın, prensiplerin, mesafeni koruyan yaklaşımın ve her şeye rağmen pes etmeyip yoluna devam etmen, neşen, enerjin ve komikliğinle bizi daima güldürmen… Sen iyi ki geldin hayatımıza güzel kızım benim. Sağlık, mutluluk, başarı, şans ve ailen daima seninle olsun. Seni çok ama çok seviyorum."