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Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri'nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

Bir dönemin efsane günlük dizisi Deniz Yıldızı setinde tanışıp aşklarını nikah masasına taşıyan Begüm Topçu ve Cantuğ Turay çiftinin mutlu yuvasından yeni paylaşım geldi. Dizide Banu karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, kızı Peri'nin yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

Giriş Tarihi: 08.06.2026 13:13 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 13:18
Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

2009-2015 yılları arasında yayınlanan 'Deniz Yıldızı' dizisinin setinde tanışan Begüm Topçu ile Cantuğ Turay, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

Çiftin ilk çocukları Masal, 2017 yılında dünyaya gelmişti. İkilinin ikinci çocukları ise 2022 yılında hayata gözlerini açmıştı.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

Mutlu mesut bir aile yaşamı sürdüren Topçu ve Turay çifti, son olarak kızları Peri'nin yeni yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Begüm Topçu, kızının doğum gününü şu notla kutladı:

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Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

"İYİ Kİ GELDİN HAYATIMIZA"

"Peri'm, 4 yaşındasın artık. Sen hayatımıza geldin ve güzelliklerimiz katlandı; seninle hayatın var olan imkan ya da imkansızlıkların enerjinle nasıl şekillendiğine şahit olmak örnek alınası. O cool duruşunun hastasıyız mesela; sanki ne istediğini doğduğun andan itibaren biliyormuşçasına davranışın, prensiplerin, mesafeni koruyan yaklaşımın ve her şeye rağmen pes etmeyip yoluna devam etmen, neşen, enerjin ve komikliğinle bizi daima güldürmen… Sen iyi ki geldin hayatımıza güzel kızım benim. Sağlık, mutluluk, başarı, şans ve ailen daima seninle olsun. Seni çok ama çok seviyorum."

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

Ünlü çift geçtiğimiz aylarda da kızları Masal'ın doğum gününü kutlamıştı.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

"GÖZLERİNİ DÜNYAYA AÇTIĞIN İLK GÜNE ŞÜKÜRLER OLSUN"

Toçu paylaşımına "Masal'ım…Güzel yavrum,yeni dünyaya açılan kapım,kalbimden taşanım,keşiflerim,ilklerim,mutluluklarım,iyikilerimsin…gözlerini dünyaya açtığın ilk güne şükürler olsun seni çok seviyorum güzel çocuğum" notunu düşmüştü.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

EMRAH OĞLU ELYESA'NIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Başarılı sanatçı Emrah, 2014 yılında Sibel Kirer ile evlenmiş, ilerleyen yıllarda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle boşanma kararı almıştı. Emrah'ın bu evliliğinden Elyesa ve Eleysa adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık ilgi odağı olan başarılı şarkıcı, son olarak oğlu Elyesa'nın doğum gününü kutladı.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Emrah, gönderisine şu notu düştü: "Canım oğlum, doğum günün kutlu olsun… Ve artık 11 yaşındasın. Allah'ım seni nazarlardan korusun." 'Küçük Elyesa'ya çok sayıda "İyi ki doğdun" mesajı yağdı.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları!

Mehmet Ali Erbil, 1989 yılında meslektaşı Nergis Kumbasar ile dünyaevine girmişti. Yedi yıl süren evliliklerini daha sonra sonlandıran ünlü çiftin bu birliktelikten Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

Her ne kadar yollarını ayırmış olsalar da, ikili kızları Yasmin söz konusu olduğunda her zaman bir araya gelmeyi başardı.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

Ünlü şovmen, bugün 29 yaşına giren kızı Yasmin'in doğum gününü de duygusal bir mesajla kutlayarak dikkat çekti.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

Kızıyla fotoğraf yayınlayan Erbil paylaşımına, "İyi ki doğdun prensesim" notunu düştü.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

Kızı Melodi'nin ilk bebeğini kucağına almasıyla duygu dolu anlar yaşayan Ceylan, öyle sözler yazdı ki milyonlarca takipçiyi hem duygulandırdı hem de şaşırttı. Sosyal medya, minik "Küçük Prens" Lucas'ın fotoğraflarıyla adeta yıkıldı…

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

Türkü müziğinin güçlü sesi Ceylan, bu kez sahne performansı ya da estetik değişimiyle değil, aile yaşantısıyla gündem oldu. 51 yaşındaki ünlü sanatçı, kızı Melodi Bozkurt'un anne olmasıyla birlikte ilk kez anneannelik heyecanı yaşadı.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

Kıbrıs'ta verdiği sahne sonrası basın mensuplarıyla konuşan Ceylan, "Kızım Melodi'nin oğlu oldu. Ben de artık süper anneanne oldum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. "Genç yaşta anne oldum, pırlanta gibi iki evladım var. Şimdi ailemiz yeni bir üye ile daha da büyüdü" diyerek duygularını paylaştı.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

MELODİ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM: "GÖZÜMLE GÖREBİLDİĞİM ATAN KALBİM…"

Melodi Bozkurt, 18 Ağustos 2025'te dünyaya gelen oğlunu ilk kez sosyal medyada paylaştı. Lucas Karel Özgül adını verdikleri bebeğiyle çektiği videoya kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Melodi, paylaşımında şu duygu yüklü satırlara yer verdi:

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

"İçimdeki akvaryumun en güzel balığı, kucağıma alabildiğim mutluluğum, dışarıda atan kalbim… Badem gözlü, güleç oğlum Lucas'ım Karel'im… İyi ki geldin, hoş geldin."

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

CEYLAN'DAN KIZINA VE TORUNUNA DUYGULANDIRAN YORUM

Minik Lucas'ın videosuna en çok dikkat çeken yorum ise anneanne Ceylan'dan geldi. Ünlü sanatçı, kızına şu sözlerle seslendi:

"Sen bana hep iyi evlat oldun, evladın da sana hayırlı olsun. Allah bahtını, yolunu güzelliklere açsın. Sen hâlâ benim gözümde küçük kuzumsun ama annelik sana çok yakıştı. Kollarımı açtım, cücüğümle seni bekliyorum. Hoş geldin ailemize küçük prensim."

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

SOSYAL MEDYADA "GENÇ ANNEANNE" YORUMLARI YAĞDI

Hem Ceylan'ın hem Melodi'nin paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Takipçiler, "Genç anneanne Ceylan", "Süper anneanne çok yakıştı", "Küçük prens hoş geldin" gibi yorumlarla mutluluklarına ortak oldu. Lucas Karel'in badem gözleri ve güleç yüzü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

AİLEYE YENİ KATILAN 'KÜÇÜK PRENS'

51 yaşındaki ünlü türkücü, torununa "ailemin küçük prensi" diyerek sevgisini dile getirirken, anneannelik duygusunun hayatında yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

Ceylan ve kızı Melodi, minik Lucas'ın hayatlarına kattığı mutluluğu sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

İbrahim Erkal ile Canısı dizisiyle bir döneme damga vuran Emine Ün de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

Ünlü isim eski evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru'nun 21. yaşını kutladı.

Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri’nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...

Genç kızıyla fotoğrafını paylaşan Ün, "Birlikte büyüdük, birlikte öğrendik, birlikte paylaştık, birlikte hayaller kurduk… Anneliği seninle tatmak, senin gülümsediğini görmek, senin sevgini kalbimde taşımak bu hayattaki en kıymetli hazine… İyilikler ve güzellikler hep peşinden gelsin… İyi ki doğdun benim bir tanecik güzel kızım, her şeyim" notuyla kızına olan sevgisini gözler önüne serdi. Aynı zamanda 21 yaşındaki Duru annesine olan benzerliği ile dikkat çekerken, güzelliğiyle de görenleri hayran bıraktı.