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Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri'nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...
Deniz Yıldızı dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşmüştü! Begüm Topçu kızı Peri'nin yeni yaşını bu sözlerle kutladı...
Bir dönemin efsane günlük dizisi Deniz Yıldızı setinde tanışıp aşklarını nikah masasına taşıyan Begüm Topçu ve Cantuğ Turay çiftinin mutlu yuvasından yeni paylaşım geldi. Dizide Banu karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, kızı Peri'nin yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.
Giriş Tarihi: 08.06.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 13:18