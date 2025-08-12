Trend Galeri Trend Magazin BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! BİM aktüel 12-15 Ağustos fırsatları: Halı yıkama, cep telefonu, kavanoz çeşitleri, blender...

BİM aktüel 12-15 Ağustos tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu haftanın en popüler ürünlerinden biri halı yıkama makinesi olurken, pek çok farklı kategoride cazip indirimler dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra, blender seti, cep telefonu, baskül, kavanoz çeşitleri, servis gereçleri, çelik termos, drone, banyo paspas seti, pike, lastikli çarşaf, katlanabilir çamaşır selesi, saklama kabı setiı gibi ev ihtiyaçları da mağazalarda yer alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 12-15 Ağustos aktüel ürünler kataloğu...