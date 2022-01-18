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Didem Soydan'dan ayrılan Burak Deniz gönlünü eski rol arkadaşına kaptırdı!

Geçen aylarda final yapan "Maraşlı" dizisiyle son olarak ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Burak Deniz, bir süredir manken Didem Soydan ile aşk yaşıyordu. Ancak çift, geçtiğimiz ekim ayında ilişkilerini noktaladı. Didem Soydan'ı çabuk unutan Burak Deniz'in yeni aşkı ortaya çıktı. Şimdilerde 'Şahmeran' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Deniz, iddialara göre kalbini eski rol arkadaşına kaptırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:45
Didem Soydan’dan ayrılan Burak Deniz gönlünü eski rol arkadaşına kaptırdı!

Son olarak "Maraşlı" ile ekranlarda boy gösteren oyuncu Burak Deniz, Eylül 2020'de manken Didem Soydan ile aşkını ilan etmişti.

Didem Soydan’dan ayrılan Burak Deniz gönlünü eski rol arkadaşına kaptırdı!

Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çift, geçen aylarda yollarını ayırdı.

Didem Soydan’dan ayrılan Burak Deniz gönlünü eski rol arkadaşına kaptırdı!

Didem Soydan ile aşk yaşadıktan sonra kimseyle beraber olamayan Burak Deniz yeni aşka yelken açıyor.

Didem Soydan’dan ayrılan Burak Deniz gönlünü eski rol arkadaşına kaptırdı!

İddialara göre oyuncu Burak Deniz, meslektaşı Deniz İrem'le kar tatiline çıktı.

Didem Soydan’dan ayrılan Burak Deniz gönlünü eski rol arkadaşına kaptırdı!

Son olarak model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz, daha sonra gecelerde çapkınlık turuna çıksa da kalbini kimseye kaptırmamıştı.

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