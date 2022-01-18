Didem Soydan’dan ayrılan Burak Deniz gönlünü eski rol arkadaşına kaptırdı!

Son olarak "Maraşlı" ile ekranlarda boy gösteren oyuncu Burak Deniz, Eylül 2020'de manken Didem Soydan ile aşkını ilan etmişti.
Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çift, geçen aylarda yollarını ayırdı.
Didem Soydan ile aşk yaşadıktan sonra kimseyle beraber olamayan Burak Deniz yeni aşka yelken açıyor.
İddialara göre oyuncu Burak Deniz, meslektaşı Deniz İrem'le kar tatiline çıktı.
Son olarak model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz, daha sonra gecelerde çapkınlık turuna çıksa da kalbini kimseye kaptırmamıştı.