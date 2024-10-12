Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan sosyal medya açıklaması! 'Kafamız çok karışık'
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün 6 Eylül'de tahliye edildi. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, eşinin sosyal medya paylaşımları hakkında Takvim'e konuştu.
Giriş Tarihi: 12.10.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:20