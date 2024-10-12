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Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan sosyal medya açıklaması! 'Kafamız çok karışık'

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün 6 Eylül'de tahliye edildi. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, eşinin sosyal medya paylaşımları hakkında Takvim'e konuştu.

Giriş Tarihi: 12.10.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:20
Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’tan sosyal medya açıklaması! ’Kafamız çok karışık’

Ultra lüks hayatlarıyla konuşulan kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 10 ay süren tutukluluklarının ardından geçen günlerde tahliye olmuştu.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’tan sosyal medya açıklaması! ’Kafamız çok karışık’

Dilan Polat'ın ve eşi Engin Polat, TAKVİM'e konuştu.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’tan sosyal medya açıklaması! ’Kafamız çok karışık’

Engin Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim şikayete tabi olmayan kamu davası yönünden beraat etti. Ben de konut dokunulmazlığını ihlalden şikayete tabi olmaması sebebiyle 1 yıl 11 ay ceza aldım ve ertelenmesine karar verildi.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’tan sosyal medya açıklaması! ’Kafamız çok karışık’

Umarız adalet sosyal medyaya kurban edilmez. Eşim sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığı için fenomen oldu.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’tan sosyal medya açıklaması! ’Kafamız çok karışık’

Cezaevinden çıktıktan sonra nasıl davranması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşadık. Bir kesim paylaşımların hiç yapılmamasının uygun olacağını, bir kesim ise özledikleri için sitem ederek paylaşım beklediklerini dile getirdi.

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