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Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinin biricik oğullarına bakın! Minik Noyan 3 aylık oldu bile
Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinin biricik oğullarına bakın! Minik Noyan 3 aylık oldu bile
Ünlü oyuncu Berkay Hardal ile Dilan Telkök çifti, mutlu bir evliliklerini geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğullarıyla taçlandırmışlardı. Peki iilinin sevimli mi sevimli oğullarını görünüz mü? Minik Noyan 3 aylık oldu bile...
Giriş Tarihi: 25.12.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:53