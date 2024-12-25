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Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinin biricik oğullarına bakın! Minik Noyan 3 aylık oldu bile

Ünlü oyuncu Berkay Hardal ile Dilan Telkök çifti, mutlu bir evliliklerini geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğullarıyla taçlandırmışlardı. Peki iilinin sevimli mi sevimli oğullarını görünüz mü? Minik Noyan 3 aylık oldu bile...

Giriş Tarihi: 25.12.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:53
Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinin biricik oğullarına bakın! Minik Noyan 3 aylık oldu bile

İstanbullu Gelin dizisiyle adını duyuran Berkay Hardal 2019 yılında Dilan Telkök ile dünyaevine girdi.

Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinin biricik oğullarına bakın! Minik Noyan 3 aylık oldu bile

Sektördeki mutlu evlilikleriyle tanınan oyuncu çift, takipçileriyle bebek müjdesi paylaşmıştı.

Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinin biricik oğullarına bakın! Minik Noyan 3 aylık oldu bile

"MİNİK SIRRIMIZ"

Bebek beklediklerini duyuran Hardal ile Telkök, birlikte verdikleri pozlara "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" notunu düşmüştü.

Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinin biricik oğullarına bakın! Minik Noyan 3 aylık oldu bile

Şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan sosyal medya fenomeni Dilan Telkök ile oyuncu Berkay Hardal çifti, bebeklerinin cinsiyetini düzenledikleri bir partiyle duyurmuştu.

Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinin biricik oğullarına bakın! Minik Noyan 3 aylık oldu bile

2019 yılından bu yana mutlu evlilikleri süren Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün oğulları dünyaya geldi.

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