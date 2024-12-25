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Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinin biricik oğullarına bakın! Minik Noyan 3 aylık oldu bile

Ünlü oyuncu Berkay Hardal ile Dilan Telkök çifti, mutlu bir evliliklerini geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğullarıyla taçlandırmışlardı. Peki iilinin sevimli mi sevimli oğullarını görünüz mü? Minik Noyan 3 aylık oldu bile...