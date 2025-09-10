Trend Galeri Trend Magazin Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık'ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık'ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

Şimdilerde ilk kez anne olmanın tadını çıkaran Sahra Işık sosyal medya hesabından yeni kareler paylaştı. Doğum sonrası kilolarını hızlı bir şekilde veren Işık, fit haliyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 10.09.2025 14:55
Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

2019 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı İdris Aybirdi ile hayatını birleştiren voleybolcu Sahra Işık, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ PARİS'TEN DUYURMUŞTU!

Sahra Işık ve eşinin Eyfel Kulesi'nin önünde çektikleri videoda bir erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.

Işık, "Bizim için Paris her şeyin başlangıç noktasıydı. En güzel anlarımızı burada yaşadık. Ve bugün hayatımızın en heyecan verici zamanını burada sizlerle paylaşmak istedik. Açıkçası İdris Aybirdi erkek ben kız olmasını istedik. Ama her şeyden önce sağlıkla hayırlı bir evlat olsun diye dua ettik. Bu hissi bize yaşattığın için sana binlerce kez şükürler olsun Allah'ım." notunu düşmüştü.

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI!
Anne olmak için gün sayan Sahra Işık, oğlu Pamir'i kucağına almıştı. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

Şimdilerde anne olmanın tadını çıkaran Sahra Işık, son olarak oğluyla yeni kareleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

Işık'ın kısa sürede doğum kilolarını vermesi dikkatlerden kaçmazken, taze annenin fit halleri beğeni yağmuruna tutuldu.

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık sadece aile yaşamıyla değil geçirdiği estetik operasyonlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya'da temsil eden Sahra Işık'ın yıllar içerisindeki değişimi zaman zaman ilgi odağı oluyor.

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

Sahra Işık, yıllar içerisinde geçirdiği estetik operasyonlarla geldiği halini sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

ŞAHRA IŞIK KİMDİR?

1991 yılında dünyaya geldi, aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, volyebolcu olarak biliniyor. Fenerbahçe'de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu.

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve ülkemizi Malezya'da temsil etti.

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

Sahra Işık'ın ekranlarla tanışması ise Survivor 2014 oldu. Yarışmanın en iddialı kadın isimlerinden olan Sahra Işık, Turabi Çamkıran ile yakınlığı nedeniyle sık sık eleştirilmişti.

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alan Sahra Işık burada adından sıkça söz ettirmiştir.

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

Sahra Işık, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiyor.

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik..

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Doğum sonrası incecik kaldı! Sahra Işık’ın fit hali sosyal medyaya damga vurdu!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ