Dünya Erdoğan'ın barış hamlesini konuşuyor! Bazıları hala memnun değil: "Bu tayfaya barışı bile beğendiremiyoruz"

Avrupa basını olmak üzere tüm dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış sürecindeki kilit rolünü konuşuyor. Ben ülkem adına çok gurur duydum.

Düşünün, Avrupa basını bile Türkiye ve Erdoğan'ın barış sürecine katkısını anlatırken, bizde bazı gazeteciler ne yapıyor? Gözlerine öyle bir ideolojik perde inmiş ki Türkiye'nin büyük katkısı ile bölgeye barış gelmesine bile üzülür haldeler. Sosyal medyada öyle küçümseyici, alaycı ve absürt paylaşımlar yapıyorlar ki onların düştüğü duruma üzülüyoruz.

