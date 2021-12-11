Dünya eski güzeli Azra Akın’dan tartışma yaratacak açıklama

Dünya eski güzeli Azra Akın, önceki gün bir davette görüntülendi. Azra Akın, estetik hakkında düşüncelerini paylaştı: "Estetiğe karşı değilim ama abartılmamalı. Ben doğallıktan yanayım. Herkes birbirine benzemesin lütfen. Ben her insanda güzel bir taraf bulabilirim. Hepimizin farklı yanları olmalı. Bir özelliğiniz olduğunda daha ilgi çekici ve güzel görünürsünüz."

Azra Akın ile Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Kalamış'ta bir güzellik merkezindeki gerçekleşen bir tanıtıma katıldı.

Estetiğe karşı olmadığını ancak herkesin son dönemde birbirine benzediğini gözlemlediğini anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Ben doğallığı seviyorum, ama nasıl mutlu oluyorlarsa öyle yapsınlar. Herkes kendi içinde çok eşsiz. Küçük dokunuşları severim, sadece herkes aynı olmasın.

Bir özelliğin olduğunda o daha ilgi çekici, daha güzel geliyor bana. Ben yapı olarak herkeste bir güzellik bulan bir insanım."