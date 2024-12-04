Dünya moda devi Eva Cavalli’den rekor tazminat talebi! Bodrum’da faciayı yaşamış, bağırsağı yırtılmıştı...

Nisan ayında hayatını kaybeden dünyaca ünlü 84 yaşındaki İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin eski eşi, 1977 Avrupa güzeli ve kainat güzeli ikincisi Eva Cavalli, Bodrum'da felaketi yaşamıştı. Ünlü moda ikonu, Ağustos 2023'te Bodrum'daki tanınmış lüks detoks merkezine gitmiş ve oradaki 'tedavi' adı altında yapılan bir işlem sonucunda bağırsakları yırtılmıştı.

35 SAAT O HALDE BEKLEDİ

Yetkililer tarafından yalnız bırakılan ve acılar içinde kıvranan Cavalli, zar zor kalkarak ağrılar içerisinde personelin bulunduğu masaya doğru gittiği anda yere yığılmıştı. Ardından özel bir hastaneye götürülen ünlü isim burada ateşler içerisinde bekledi ancak hastane ihmali nedeniyle doğru tedavi uygulanmadığı ileri sürüldü. Tam 35 saat sonra ameliyata alınan Cavalli'nin hayatı bir daha eskisi gibi olmadı.