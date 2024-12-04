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Dünya moda devi Eva Cavalli’den rekor tazminat talebi! Bodrum'da faciayı yaşamış, bağırsağı yırtılmıştı...
Dünya moda devi Eva Cavalli’den rekor tazminat talebi! Bodrum'da faciayı yaşamış, bağırsağı yırtılmıştı...
1977'de hem Avrupa Güzeli hem de Kainat Güzeli ikincisi seçilen, sonrasında İtalyan moda devi Roberto Cavalli ile evlenen Eva Cavalli, geçen yıl Bodrum'da yaşadığı faciayla ilgili dava açtı. Detoks merkezinde bağırsağı yırtılan Cavalli, acı çekerken ateşler içinde kendisini tam 35 saat beklettikten sonra ameliyata alan özel hastaneden dava kapsamında 42 milyon lira alacak talep ediyor. Eva Cavalli, bu ihmal nedeniyle, milyon dolarlık anlaşmalarının feshedildiğini ve bir daha sağlığına kavuşamayacağını belirtti.
Giriş Tarihi: 04.12.2024 07:23
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 07:24