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Dünya moda devi Eva Cavalli’den rekor tazminat talebi! Bodrum'da faciayı yaşamış, bağırsağı yırtılmıştı...

1977'de hem Avrupa Güzeli hem de Kainat Güzeli ikincisi seçilen, sonrasında İtalyan moda devi Roberto Cavalli ile evlenen Eva Cavalli, geçen yıl Bodrum'da yaşadığı faciayla ilgili dava açtı. Detoks merkezinde bağırsağı yırtılan Cavalli, acı çekerken ateşler içinde kendisini tam 35 saat beklettikten sonra ameliyata alan özel hastaneden dava kapsamında 42 milyon lira alacak talep ediyor. Eva Cavalli, bu ihmal nedeniyle, milyon dolarlık anlaşmalarının feshedildiğini ve bir daha sağlığına kavuşamayacağını belirtti.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 04.12.2024 07:23 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 07:24
Dünya moda devi Eva Cavalli’den rekor tazminat talebi! Bodrum’da faciayı yaşamış, bağırsağı yırtılmıştı...

Nisan ayında hayatını kaybeden dünyaca ünlü 84 yaşındaki İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin eski eşi, 1977 Avrupa güzeli ve kainat güzeli ikincisi Eva Cavalli, Bodrum'da felaketi yaşamıştı. Ünlü moda ikonu, Ağustos 2023'te Bodrum'daki tanınmış lüks detoks merkezine gitmiş ve oradaki 'tedavi' adı altında yapılan bir işlem sonucunda bağırsakları yırtılmıştı.

35 SAAT O HALDE BEKLEDİ
Yetkililer tarafından yalnız bırakılan ve acılar içinde kıvranan Cavalli, zar zor kalkarak ağrılar içerisinde personelin bulunduğu masaya doğru gittiği anda yere yığılmıştı. Ardından özel bir hastaneye götürülen ünlü isim burada ateşler içerisinde bekledi ancak hastane ihmali nedeniyle doğru tedavi uygulanmadığı ileri sürüldü. Tam 35 saat sonra ameliyata alınan Cavalli'nin hayatı bir daha eskisi gibi olmadı.

Dünya moda devi Eva Cavalli’den rekor tazminat talebi! Bodrum’da faciayı yaşamış, bağırsağı yırtılmıştı...

ALACAK DAVASI AÇILDI
Eva Cavalli avukatı Dr. Candaş Gürol aracılığıyla Bodrum Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak özel hastaneye dava açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, Eva Cavalli'ye yapılan bağırsak temizleme işlemi sonrası kaldırıldığı özel hastanede gerekli müdahalenin yapılmadığı, ateşler içerisinde beklediği ve tam 35 saat sonra teşhis konularak ameliyata alındığı belirtildi.

İYİLEŞME İHTİMALİ DÜŞÜK
Tedavi için geç kalındığını ve ihmal nedeniyle İtalya'ya döndükten sonra iki kez daha operasyon geçiren Cavalli'nin bağırsaklarının işlevini halen tam anlamıyla yetire getirilmediğine dilekçede değinildi. Ünlü ikonun ikiden fazla operasyon geçireceği ancak iyileşmeme ihtimalinin doktorlar tarafından öngörüldüğü belirtildi.

Dünya moda devi Eva Cavalli’den rekor tazminat talebi! Bodrum’da faciayı yaşamış, bağırsağı yırtılmıştı...

MİLYON DOLARLIK ANLAŞMALAR FESHEDİLDİ
Milyon dolarlık anlaşmalar yapan Cavalli'nin talihsiz olay sonrası yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle anlaşmaları yerine getiremediği ve etkinliklere katılamaması nedeniyle zarara uğradığı vurgulandı. Sosyal hayatı oldukça etkilenen Cavalli'nin hayatının bir anda altüst olduğu ve neredeyse yaşamının büyük bir kısmını hastanelerde tedavi için geçirdiği dilekçede anlatıldı.

Dünya moda devi Eva Cavalli’den rekor tazminat talebi! Bodrum’da faciayı yaşamış, bağırsağı yırtılmıştı...

42 MİLYONLUK DAVA
Ölümle burun buruna gelen Cavalli, zorunlu konaklama masrafları, hastane ve ameliyat masrafları, bu süreçte feshedilen sözleşmelerden doğan zararlar ve manevi tazminat olmak üzere özel hastaneye şimdilik 42 milyon TL'lik alacak davası açtı. Dava kapsamında alacağın arttırılacağı belirtildi. Cavalli'nin avukatı Dr. Candaş Gürol, yasal sürecin devam etmesi sebebiyle açıklama yapmak istemediğini ancak söz konusu davada, tüm sağlık kuruluşlarının aynı kefeye koyulmaması gerektiği ve amaçlarının Sağlık Turizmine zarar vermek olmadığına değindi.

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