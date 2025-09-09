Trend Galeri Trend Magazin Dünya starlarından İsrail’e karşı tarihi tavır! Javier Bardem’den Tilda Swinton’a: “Soykırımı aklamak için film yapmayacağım”

Hollywood'un dev isimleri sessizliğini bozdu! Olivia Colman, Javier Bardem, Susan Sarandon ve Tilda Swinton, İsrail film şirketleriyle çalışmayı reddederek Gazze'deki insani duruma karşı net bir tavır aldı. Peki bu boykot, dünya sinemasını ve İsrail endüstrisini nasıl etkileyecek?

Giriş Tarihi: 09.09.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 10:58
Ünlü oyuncular ve yönetmenler, İsrail film şirketleriyle çalışmayı boykot ediyor. Olivia Colman, Javier Bardem, Susan Sarandon ve Tilda Swinton gibi 1.300'den fazla film profesyoneli, Gazze'deki insani durumu ve İsrail'in eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirerek İsrail film endüstrisiyle iş birliği yapmayı reddettiklerini açıkladı.

Ünlü yapımcı Rebecca O'Brien, İsrail ile iş birliği yapmayı reddetme kararını açıklarken, "Çalışmalarımın Gazze'de yaşanan soykırımı aklamak için kullanılmasına izin veremem" dedi.

Screenwriter, yapımcı, oyuncu ve yönetmenlerin imzaladığı bu çağrı, Film Makers for Palestine adlı kuruluş tarafından oluşturuldu. Katılımcılar, İsrail film kurumları ve şirketlerinin, Filistin halkına karşı "soykırım ve apartheid" uygulamalarında rol oynadığını savunuyor.

Ünlü isimler arasında Riz Ahmed, Miriam Margolyes, Juliet Stevenson ve Ken Loach da boykot çağrısına destek verdi.

Yorgos Lanthimos (The Lobster) ve Asif Kapadia (Senna, Amy, Diego Maradona) gibi ödüllü yönetmenlerin yanı sıra iki kez BAFTA ödülü kazanmış yapımcı James Wilson ve Tinker, Tailor, Soldier Spy yapımcısı Robyn Slovo da imzacı listesinde yer aldı.

Palme d'Or ve BAFTA ödüllü yapımcı Rebecca O'Brien, Sky News'e yaptığı açıklamada, "On yıllardır İsrail festivalleri, yayıncıları ve yapım şirketleri, apartheid sistemini ve savaş suçlarını meşrulaştırmada rol oynadı.

Bazıları doğrudan hükümet iş birlikleriyle bunu yaptı. Çalışmalarımın soykırımı aklamak için kullanılmasına izin veremem" ifadelerini kullandı.

İsrail ise eylemlerini kendi savunmasını sağlamak amacıyla yaptığını ve bu durumun soykırım anlamına gelmediğini belirtiyor. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Soykırım Bilimcileri Birliği, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini açıklamıştı. İsrail dışişleri bakanlığı ise bunu "Hamas yalanlarına ve hatalı araştırmalara dayalı" olarak nitelendirdi.

Boykot çağrısı, film endüstrisini "suskunluğu, ırkçılığı ve insanlığı küçümsemeyi reddetmeye" ve Filistin halkının baskı altında olmasına karşı "her insanın yapabileceği her şeyi yapmaya" çağırıyor. Deklarasyon, 1987'de Martin Scorsese ve Jonathan Demme tarafından kurulan Filmmakers United Against Apartheid hareketinden ilham aldı.

Bu hareket, Güney Afrika'daki apartheid rejimi döneminde 100'den fazla ünlü yönetmenin filmlerini göstermeyi reddetmesine yol açmıştı.

Bu boykot, ünlülerin Gazze'ye destek gösterdiği son örneklerden biri olarak kaydediliyor. Mayıs ayında Sky News, 300'den fazla ünlü ismin İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a, "İngiltere'nin Gazze'ye olan iş birliğini sonlandırması" çağrısı yaptığı bir mektubu özel olarak yayınlamıştı.

Benedict Cumberbatch, Annie Lennox, Gary Lineker ve Dua Lipa da bu çağrıyı imzalayan isimler arasındaydı.

Hamas yönetimindeki Gazze sağlık yetkililerine göre, savaşın başlamasından bu yana 64 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.