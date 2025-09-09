Trend
Dünya starlarından İsrail’e karşı tarihi tavır! Javier Bardem’den Tilda Swinton’a: “Soykırımı aklamak için film yapmayacağım”
Hollywood'un dev isimleri sessizliğini bozdu! Olivia Colman, Javier Bardem, Susan Sarandon ve Tilda Swinton, İsrail film şirketleriyle çalışmayı reddederek Gazze'deki insani duruma karşı net bir tavır aldı. Peki bu boykot, dünya sinemasını ve İsrail endüstrisini nasıl etkileyecek?
Giriş Tarihi: 09.09.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 10:58