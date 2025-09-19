Trend
Dünyaca ünlü isimler İsrail'e rest çekti! Türk ünlülerden çıt yok: "Sadri ağabeyin kemikleri sızlamıştır..."
Sadri Alışık'ın 100. doğum yılında düzenlenen en prestijli ödül törenlerinden biri kusursuz geçti ama bir eksikle... Yüksel Aytuğ, köşesinde sahneye çıkan sanatçılardan Gazze için tek bir yüksek ses duymamış olmanın utancını dile getirdi. Javier Bardem'den Hannah Einbinder'e dünya starları cesurca 'Özgür Filistin' derken, bizimkilerin suskunluğunu 'Yahudi lobisinden mi korktunuz?' diye sordu…
Giriş Tarihi: 19.09.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 06:25