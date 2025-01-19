Dünyaca ünlü manken Irina Fedotova’ya Londra’da büyük tuzak!

Hesaplarınızı ne zaman kontrol ettiniz?

Sabah cüzdanlarıma baktım, hepsi sıfırdı. Benimle dalga geçerek 'Maaş' notuyla 1 pound göndermişler. Bütün paramı aldılar, hatta nasıl çekeceğimi bilemediğim paraları bile. Örneğin kripto para birimi.

Bir bakıma bu muhtemelen benim hatamdı çünkü bu USB belleği satın almam ve tüm kripto cüzdanlarını ona aktarmam gerekiyordu. Ama başıma gelebileceğini ve bu kadar büyük bir ölçekte olabileceğini bile düşünemedim. Bir saat içinde tüm kripto para birikimimi temizlediler. Yaklaşık 26 bin kripto param ve farklı platformlarda 4 bin poundum daha vardı. Yıllar geçtikçe kazanılmıştı. Tüm cüzdanlarımı boşalttıktan sonra WhatsApp'ıma yazmaya başladılar ve zaten boş olan, her şeyin silindiği bir telefonu bana satmaya çalıştılar. 750 pound karşılığında telefonumu bana vereceklerini söylediler. Tesadüfen bulduklarını açıkladılar. Ayrıca birçok ünlü arkadaşıma da yazdılar. Para talep etmişler, hatta birisi parayı transfer etti. Bu ben uyurken oldu. Daha sonra hala kredi almaya çalıştıklarını öğrendim.