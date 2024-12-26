Trend Galeri Trend Magazin Duyunca küçük dilinizi yutacaksınız! Kiminin hastanesi kiminin de otel zincirleri var! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

Duyunca küçük dilinizi yutacaksınız! Kiminin hastanesi kiminin de otel zincirleri var! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

Türk televizyon ve sanat dünyası, yalnızca yetenekleriyle değil, aynı zamanda servetleriyle de dikkat çeken pek çok ünlü isme ev sahipliği yapıyor. Sanatçılar, oyuncular, ve iş insanları olarak kazançlarını doğru yatırımlarla katlayan bu isimler, emlak, tarım, turizm ve daha pek çok alanda yaptıkları hamlelerle yalnızca kariyerlerinde değil, finansal başarılarıyla da adlarından söz ettiriyor. Sahip oldukları lüks evler, araçlar ve değerli mücevherlerle göz kamaştıran bu ünlüler, maddi güçlerini zekice değerlendiren örnekler arasında.