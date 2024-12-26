Trend Galeri Trend Magazin Duyunca küçük dilinizi yutacaksınız! Kiminin hastanesi kiminin de otel zincirleri var! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

Duyunca küçük dilinizi yutacaksınız! Kiminin hastanesi kiminin de otel zincirleri var! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

Türk televizyon ve sanat dünyası, yalnızca yetenekleriyle değil, aynı zamanda servetleriyle de dikkat çeken pek çok ünlü isme ev sahipliği yapıyor. Sanatçılar, oyuncular, ve iş insanları olarak kazançlarını doğru yatırımlarla katlayan bu isimler, emlak, tarım, turizm ve daha pek çok alanda yaptıkları hamlelerle yalnızca kariyerlerinde değil, finansal başarılarıyla da adlarından söz ettiriyor. Sahip oldukları lüks evler, araçlar ve değerli mücevherlerle göz kamaştıran bu ünlüler, maddi güçlerini zekice değerlendiren örnekler arasında.

Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:14
Duyunca küçük dilinizi yutacaksınız! Kiminin hastanesi kiminin de otel zincirleri var! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor.

Duyunca küçük dilinizi yutacaksınız! Kiminin hastanesi kiminin de otel zincirleri var! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

AJDA PEKKAN - En zengin ünlüler listesinin üst sıralarının vazgeçilmezi haline gelen Süperstar, 70 milyon dolara ulaşan kabarık bir banka hesabına sahip. Birçok lüks köşke ve villaya sahip olan Pekkan, son olarak 8,6 milyon dolara satışa koyduğu şatafatlı malikanesiyle dudak uçuklatmıştı.

Duyunca küçük dilinizi yutacaksınız! Kiminin hastanesi kiminin de otel zincirleri var! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

SERENAY SARIKAYA - Sarıkaya'nın mal varlığının 186 milyon TL olduğu belirtiliyor. Rol aldığı dizi ve reklamlardan kazandığı parayı gayrimenkul ve arsa alarak değerlendiren Serenay Sarıkaya. son dönemlerde de Marmaris'e yatırım yapmayı planlıyor.

Duyunca küçük dilinizi yutacaksınız! Kiminin hastanesi kiminin de otel zincirleri var! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

ERCAN KESAL aslında bir doktor ve aynı zamanda Özel Okmeydanı Hastanesi' nin de kurucusu.

Duyunca küçük dilinizi yutacaksınız! Kiminin hastanesi kiminin de otel zincirleri var! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

Televizyoncu Yasemin Bozkurt, Çeşme Alaçatı'da 10 odalı butik otel yaptırdı.

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