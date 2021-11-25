Eda Ece hamile mi? Buğrahan Tuncer’den gündem yaratan paylaşım!

31 yaşındaki güzel oyuncu Eda Ece, uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile bir küs bir barışık ilişki yürütüyor.
Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koyduğu, oyuncunun MasterChef jürisi Danilo Zanna ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti.
Bu iddiaları net bir dille yalanlayan Eda Ece, sosyal medya hesabından önceki gün sevgilisiyle aşk pozlarını yayınlamıştı.
Çok geçmeden Buğrahan Tuncer'den de bir paylaşım geldi. Tuncer, Ece ile ilk kez paylaştığı bu karesini kalp emojisiyle yayınladı.
EDA ECE HAMİLE Mİ?
Ancak fotoğrafta Buğrahan Tuncer'in, Eda Ece'nin karnını tutarak poz vermesi kafaları karıştırdı. Tuncer'in takipçileri fotoğrafın altına, "Eda Ece hamile mi?" yorumları yağdırdı.