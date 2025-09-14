Trend
Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken adliyede: Fenomen Ceren Yılmaz’a tedbir talebi! Hakaret ve tehdit mesajları savurmuştu...
Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medya üzerinden kendilerine tehdit ve hakaret mesajları atan fenomen Ceren Yılmaz'la mahkemelik oldu. Sevgililer can güvenliklerinin tehlikede olmasını iddia ederek fenomen hakkında tedbir istedi.
Giriş Tarihi: 14.09.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 08:10