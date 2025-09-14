Trend Galeri Trend Magazin Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken adliyede: Fenomen Ceren Yılmaz’a tedbir talebi! Hakaret ve tehdit mesajları savurmuştu... 

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medya üzerinden kendilerine tehdit ve hakaret mesajları atan fenomen Ceren Yılmaz'la mahkemelik oldu. Sevgililer can güvenliklerinin tehlikede olmasını iddia ederek fenomen hakkında tedbir istedi.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 14.09.2025 07:53 Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 08:10
Ünlü oyuncu Elçin Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medya üzerinden kendilerine gelen tehdit, hakaret ve şantaj içerikli mesajlar nedeniyle soluğu adliyede aldı.

İkili 6 ayı aşkın süre boyunca devam eden tehdit ve hakaret içerikli mesajlardan dolayı, sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz hakkında tedbir talebinde bulundu.

Elçin Sangu ve Yunus Özdiken, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede huzurlarının bozulduğunu ifade etti.

ENDİŞELİYİZ
Taraflar mahkemeye sunduğu dilekçede, Ceren Yılmaz'ın ısrarlı takip ve tehditlerinden dolayı yaşam kalitelerinin düştüğü belirtildi.

Dilekçede hakaret, tehditler kullanılarak sanatçı kimliklerine yönelik itibar zedeleyici yaklaşımın sergilendiği bu durumun kabul edilemez olduğu dile getirildi.

Elçin Sangu ve Yunus Özdiken can güvenlikleri için şahıs hakkında tedbir uygulanmasını talep etti.

Mahkeme talebi önümüzdeki günlerde değerlendirecek.