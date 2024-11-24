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Emine Ün kızı Duru Kınay’ın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! 'Hayat seninle daha çok güzelleşti'
Emine Ün kızı Duru Kınay’ın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! 'Hayat seninle daha çok güzelleşti'
Güzel oyuncu Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay 20 yaşına girdi. Emine Ün, güzel kızı Duru'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Emine Ün'ün kızı Duru için yazdığı duygusal mesaja yorum ve beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 24.11.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 08:35