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Emine Ün kızı Duru Kınay’ın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! 'Hayat seninle daha çok güzelleşti'

Güzel oyuncu Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay 20 yaşına girdi. Emine Ün, güzel kızı Duru'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Emine Ün'ün kızı Duru için yazdığı duygusal mesaja yorum ve beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 24.11.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 08:35
Emine Ün kızı Duru Kınay’ın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! ’Hayat seninle daha çok güzelleşti’

47 yaşındaki Emine Ün, kızı Duru'nun yeni yaş gününü duygusal sözlerle Instagram'dan kutladı.

Emine Ün kızı Duru Kınay’ın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! ’Hayat seninle daha çok güzelleşti’

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Duru Kınay bugün 20 yaşına girdi. Emine Ün, kızı Duru'nun yeni yaş günü için duygusal bir paylaşım yaptı.

Kızıyla birlikte olduğu kareyi takipçileriyle paylaşan Emine Ün, ''Hayat seninle daha çok güzelleşti… Benim kızım olman öyle büyük bir mutluluk ki kelimeler yetmez… 20 yıl önce bugünü tekrar hatırlamak ve şükretmek nasıl güzel. Yeni yaşında tüm iyilikler ve güzellikler, sağlık seninle olsun benim canım, benim her şeyim kızım. iyi ki doğdun iyi ki benim kızımsın. Seni çok Seviyorum.'' mesajını yazdı.

Emine Ün kızı Duru Kınay’ın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! ’Hayat seninle daha çok güzelleşti’

''ÇOK GÜZELSİNİZ''

Ün'ün duygusal paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Emine Ün kızı Duru Kınay’ın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! ’Hayat seninle daha çok güzelleşti’

Ünlü oyuncunun takipçileri, 'Maşallah abla kardeş gibisiniz'', ''Doğum günün kutlu olsun Duru'', ''Çok güzelsiniz'' şeklinde yorumlarda bulundu.

Emine Ün kızı Duru Kınay’ın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! ’Hayat seninle daha çok güzelleşti’
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