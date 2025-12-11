Trend Galeri Trend Magazin En hayırlı doğum günü kutlaması! Afra Saraçoğlu'nun fanlardan büyük sürpriz: Gözyaşlarına hakim olamadı...

atv'nin A.B.İ. dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz hafta doğum gününü kutlamıştı. Ünlü oyuncunun hayranları tarafından yapılan anlamlı hediye, herkesi duygulandırdı.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 11.12.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 07:28
Yakında atv ekranında başlayacak A.B.İ. dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşacak olan Afra Saraçoğlu, geçen hafta 28'inci yaş gününü kutladı.

Önce Amsterdam'da arkadaşlarıyla erken doğum günü kutlaması yapan Saraçoğlu, sonra Türkiye'de kendisi için düzenlenen organizasyona katılmıştı.

Yakınlarının yaptığı sürprizlerle büyük mutluluk yaşayan ünlü oyuncu için hayranları da harekete geçti. Afra Saraçoğlu'nun yıllar içinde tüm dünyada oluşan milyonlarca hayranı anlamlı hediyeler vermek için birbiriyle yarıştı.

Afra Fan Clup'lardan LÖSEV, Tema Vakfı ve SMA hastası bir çocuğa bağışlar yaptı. SMA hastası Esranur Acar'ın ailesi, "Yeni yaşınızı kutlamak adına sizin adınıza Fan Clup üyeleriniz bağış yaptı.

Kızımızın zorlu yolundaki destekleriniz için bir ömür minnettarız. İyi ki varsınız" diyerek teşekkürlerini iletti. Yapılan bağışları gören Saraçoğlu, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

ADIM ADIM ÜNE KAVUŞTU...

Geniş bir hayran kitlesi olduğu bilinen ünlü oyuncu, sadece bugünkü başarılarıyla değil, parlayan kariyeriyle de dikkat çekiyor. Peki Afra Saraçoğlu'nun nasıl üne kavuştuğunu biliyor musunuz?

2016 yılında henüz daha üniversite öğrencisiyken parlayan Saraçoğlu'nun ünlenmesine giden yolu annesi inşa etmiş.

Saraçoğlu'nun annesi, kızının ilk reklam çekiminin başarısız geçtiğini fark edince, duruma el atarak Özcan Deniz'e Instagram üzerinden mesaj atmış. Annesinin Deniz'e sosyal medya üzerinden gönderdiği bu fotoğraf, Saraçoğlu'nun şöhret adımlarına zemin hazırladı.

Fotoğraf sayesinde 2016 yılında yayınlanacak olan bir filmin setine çağrılan ve deneme çekimleri yaptırılan Afra Saraçoğlu, daha sonrasında rolü alarak televizyon dünyasına bir giriş yaptı.

PEKİ YEŞİLÇAM GÜZELİNİN BEYAZ PERDE HİKAYESİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Ailesiyle birlikte bir gün Medrano Sirki gösterisine giden Hülya Koçyiğit, henüz beş yaşındaydı. Koçyiğit, çalan coşkulu müziğe öylesine kapıldı ki, kendini bir anda sahnede dans ederken buldu.

Işıklar altında mutlulukla dans eden küçük kızı gören izleyiciler, onu alkışlamaya başladı. Bu an, annesinin aklında yeni bir kapı araladı; çocuğun hem müzik kulağı hem de dans kabiliyeti vardı. Acaba sahne sanatlarına yönelir mi? Bu düşünceyle anne Koçyiğit küçük kızını Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü imtihanlarına soktu.

Küçük oyuncu adayı, 310 müracaat arasından okula kabul edilen dokuz kişiden biri olmayı başardı. Ancak yatılı eğitim hem küçük oyuncuyu hem de ailesine ağır geliyordu. Tam bu sırada İstanbul'da Belediye Konservatuvarı açıldı. Annesi, kızına artık ayrı kalmalarına gerek olmadığını müjdeleyerek onu İstanbul'a geri getirdi.

Koçyiğit bir yandan ortaokula devam ederken bir yandan konversatuvar eğitimini sürdürdü, okulda piyeslerin aranan ismi haline geldi.

Bu dönemde Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü açılınca, anne Melek Hanım üç kızını da sınava soktu ve üçü de kazanarak sahneye adım attı. Okul, konservatuvar ve gece piyesleri derken yoğun bir süreç başladı.

Koçyiğit bu yılları, "Annem donanımlı olmamı istedi. Ben de halimden memnundum" sözleriyle anlatıyor.

Genç oyuncu, Şehir Tiyatroları'nda sahne alırken Muhsin Ertuğrul'un dikkatini çekti. Ünlü isim, annesine "Hülya çok yetenekli ama eğitim görmesi lazım" diyerek tavsiyede bulununca Koçyiğit, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.

Cüneyt Gökçer gibi önemli hocalardan eğitim almaya başladı. İkinci sınıfın yaz tatilinde ise hayatını değiştirecek ilk teklif geldi.

Usta oyuncu böylece sinema dünyasına adım atarak başarı basamaklarını birer birer tırmandı...

BİR BAŞKA YEŞİLÇAM GÜZELİNİN KEŞFEDİLME HİKAYESİ: TÜRKAN ŞORAY

222 film çevirerek Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray, güzelliği, yeteneği ve etkileyici oyunculuğuyla sinema tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Yıllara meydan okuyan kariyeri ve Sultan lakabıyla anılan Şoray, Türk sinemasının en sevilen ve saygı duyulan kadınlarından biri olarak hala ön plana çıkıyor. Peki Yeşilçam Sultanı'nın nasıl keşfedildiğini biliyor musunuz?

Bir televizyon programına katılan Şoray kariyerini adım adım nasıl inşa ettiğini şu sözlerle anlatıyor: "Annem, kardeşimle bana bakmak için çalışmak zorundaydı. Babam da ilgilenmiyordu bizimle. Mecburen bizi anneannemle dedemin yanına bırakıyordu annem. Dedemlerin oturduğu yer mutaassıp bir çevreydi.

Beni de bir yere bırakmıyorlardı ama bir gün mahallede bir akşam herkes bir yere koşuyor. Ben de nasıl olduysa izin aldım, beni de bıraktılar. Ben de komşularla birlikte koşa koşa bir yere gittik böyle. İşte bir meydan var, onun arsasında film çekiyorlarmış.

Ben de hayatımda ilk defa film çekimi görüyorum. Lambalar, ışıklar falan… Sonra bir yüz gördüm. İnanılmaz, melek gibi güzel bir yüz… Meğer Muhterem Nur'muş o.

Böyle bir ışığa bakıyor, herkes gidiyor yanına imza istemek için. Ne olduğunu bilmiyorum, ben de gittim imzalı resmini istedim… İnsanlar film alanına girmesin diye ipler gerilirdi ve ben de o seyircilerin arasındayım o sırada. Böyle merakla bakıyorum ne olup bitiyor diye.

Sonra birisi geldi benim yanıma. Bana, "Filmde oynar mısın?" gibi bir şeyler söyledi. Film, film çekimi nedir bilmiyorum. Sinemaya bile pek gitmemişim. Belki bir kere falan gitmişimdir ya da. Çok şaşırdım, korktum ve koşa koşa eve gitmiştim. İşte, o yanıma gelen kişi Memduh Ün'müş… Demek ki, kaderimde sinema varmış. Birincisinde olmadı ama ikinci tesadüfte oldu…"