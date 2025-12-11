Trend
En hayırlı doğum günü kutlaması! Afra Saraçoğlu'nun fanlardan büyük sürpriz: Gözyaşlarına hakim olamadı...
atv'nin A.B.İ. dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz hafta doğum gününü kutlamıştı. Ünlü oyuncunun hayranları tarafından yapılan anlamlı hediye, herkesi duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 11.12.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 07:28