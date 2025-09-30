Enflasyon düşüyor ama adisyon şişiyor! Asıl restoran ve lokantalar denetlenmeli!

Çalışan maliyetini, yüksek kirayı vs. her şeyi üst üste koyun, hesap ortada; ham madde olan 100 gram tavuk 12 TL!

Boşuna adım başı tavuk dönercisi açılmıyormuş!

Bence asıl büyük vurgunu İstanbul'da çiğ köfteyi dürümü 100 TL'den, kilosunu ise 500 TL'den satanlar yapıyor.

Tavuk dönerde hiç değilse 100 gram tavuk eti var. Çiğköfte ise yaygın olarak etsiz olarak satılıyor.

İstediğiniz işletme masrafını içine katın salçalı, baharatlı, bulguru kilosu 500 TL'den satmak büyük vurgun!

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.