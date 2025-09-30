Trend Galeri Trend Magazin Enflasyon düşüyor ama adisyon şişiyor! Asıl restoran ve lokantalar denetlenmeli!

Enflasyon düşüyor ama adisyon şişiyor! Asıl restoran ve lokantalar denetlenmeli!

Kilis'te 35 TL'ye döner satan esnaf, dönerin gerçek maliyetini açıkladı: "Tavuğun kilosu 120 TL. 100 gram tavuk koysanız 12 TL, ekmeği 5 TL, salatası 3 TL, kira masrafı 5 TL. Toplam 25 TL yapıyor. 10 TL de kar kalıyor. Sürüm yaptığınızda bu büyük bir kazanca dönüşüyor." Bugün İstanbul'da "35 TL'ye tavuk döner yedim" derseniz, "Martıdır o" diyenler çıkar.

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 30.09.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 07:54
İnternette biraz araştırdım dönercinin hesabı aşağı yukarı doğru.
Haberle ilgili yorumlarda da; dönerin yüzde 35 fire vereceği, yani 10 kg çiğ takarsa 6,5 kg pişmiş hali kaldığı belirtilmiş.
Elektrik, doğalgaz, kira, vergi, et hariç diğer malzemeler vs. hesaplandığında tavuk döneri 35 TL'den sattığınızda kurtarmaz diyenler de olmuş.

Lakin dönercinin sattığı döner başına 10 TL kar kalması doğru. Muhtemelen bu iş yerinde döner ustasının yanında, bir çırak çalışıyordur.
Dükkân küçük. Eski kiracıysa, kira da düşük olabilir. Özetle dönerci, döneri düşük fiyattan satıp, sürümden kazanarak işini sürdürüyor gibi gözüküyor.
Makul fiyat politikasıyla geçimini sağlayan Kilisli döner ustasını kutlarım.
100 gram tavuk döner 35 TL'ye satılıp kar elde ediliyorsa, 100 gram tavuk döneri, 200 TL ve üstü fiyatlara satanlar ne kadar kar elde ediyorlar acaba?

Çalışan maliyetini, yüksek kirayı vs. her şeyi üst üste koyun, hesap ortada; ham madde olan 100 gram tavuk 12 TL!
Boşuna adım başı tavuk dönercisi açılmıyormuş!
Bence asıl büyük vurgunu İstanbul'da çiğ köfteyi dürümü 100 TL'den, kilosunu ise 500 TL'den satanlar yapıyor.
Tavuk dönerde hiç değilse 100 gram tavuk eti var. Çiğköfte ise yaygın olarak etsiz olarak satılıyor.
İstediğiniz işletme masrafını içine katın salçalı, baharatlı, bulguru kilosu 500 TL'den satmak büyük vurgun!
Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.

İçinde 110 gram et bulunan İskender Kebabının porsiyonu 780 TL. İçinde 100 gram et olan hamburgeri 200 TL'den satıyorlar.
İstanbul'da sosyalleşeyim kafeye gideyim derseniz bir fincan çaya 100 TL, kahveye 180-200 TL ödüyorsunuz.
Üstelik temel gıda maddelerinde KDV oranı sadece yüzde 1!
Bu büyük kar marjına rağmen bir de dışarıda satılan yemekler kalitesiz!

Lahmacunda, kebapta, dönerde yapılan hileleri haberlerde okuyoruz!
Enflasyon kademeli olarak düşmeye başladı ama yeme içme mekânlarındaki fahiş fiyatlar enflasyonu tetikliyor!
Hep marketleri tartışıyoruz, son yıllarda asıl anormal fiyat artışları yeme-içme mekânlarında yaşanıyor.
Maliye artık marketler yerine yoğun bir şekilde restoran, lokanta ve kafeleri denetlemeli!