Enflasyon düşüyor ama adisyon şişiyor! Asıl restoran ve lokantalar denetlenmeli!
Kilis'te 35 TL'ye döner satan esnaf, dönerin gerçek maliyetini açıkladı: "Tavuğun kilosu 120 TL. 100 gram tavuk koysanız 12 TL, ekmeği 5 TL, salatası 3 TL, kira masrafı 5 TL. Toplam 25 TL yapıyor. 10 TL de kar kalıyor. Sürüm yaptığınızda bu büyük bir kazanca dönüşüyor." Bugün İstanbul'da "35 TL'ye tavuk döner yedim" derseniz, "Martıdır o" diyenler çıkar.
Giriş Tarihi: 30.09.2025 07:49
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 07:54