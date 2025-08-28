'Enter Shikari' grubunun solisti Rou Reynolds Gazze için tepki gösterdi! "Bu trajedi değil savaş suçu"

MARK RUFFALO KİMDİR?



Mark Ruffalo, 22 Kasım 1967 tarihinde ABD'de Wisconsin'in bir sanayi kasabası olan Kenosha'da doğmuştur. Tam adı Mark Alan Ruffalo'dur. Annesi kuaför ve stilist olan Marie Rosie, babası ise inşaat boyacısı Frank Lawrence Ruffalo, Jr.'dır. Gençlik günlerini babasının işleri sebebiyle Virginia'daki Virginia Beach'te geçirdi ve First Colonial Lisesi'nden mezun oldu. Ardından önce San Diego'ya sonra da Los Angeles'a taşındılar.