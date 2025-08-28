Trend
'Enter Shikari' grubunun solisti Rou Reynolds Gazze için tepki gösterdi! "Bu trajedi değil savaş suçu"
İngiliz rock grubu Enter Shikari'nin solisti Rou Reynolds, Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. İsrail'in yıllardır sistematik bir şekilde Filistinlilere zulüm uyguladığını söyleyen Reynolds, "Bu bir trajedi değil, savaş suçudur" sözleriyle uluslararası kamuoyuna seslendi.
