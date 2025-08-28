Trend Galeri Trend Magazin 'Enter Shikari' grubunun solisti Rou Reynolds Gazze için tepki gösterdi! "Bu trajedi değil savaş suçu"

'Enter Shikari' grubunun solisti Rou Reynolds Gazze için tepki gösterdi! "Bu trajedi değil savaş suçu"

İngiliz rock grubu Enter Shikari'nin solisti Rou Reynolds, Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. İsrail'in yıllardır sistematik bir şekilde Filistinlilere zulüm uyguladığını söyleyen Reynolds, "Bu bir trajedi değil, savaş suçudur" sözleriyle uluslararası kamuoyuna seslendi.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 07:04
İngiliz rock grubu Enter Shikari'nin solisti Rou Reynolds, sahneye çıktığı Reading 2025 Festivali'nde Gazze'de yaşanan soykırıma tepki gösterdi.

İsrail'in yıllardır sistematik şekilde Filistinlilere zulüm yaptığını söyleyen sanatçı, "Gazze'de yaşananlar bir trajedi değil, savaş suçudur.

Dünya İsrail'i desteklemeyi ve silahlandırmayı hemen bırakmalı.

Eğer yaşanan soykırımı telefonlarınızdan izliyorsanız ve her gün kalbiniz kırılıyorsa hala içinizde insanlık kaldığını bilmeli ve bundan güç almalısınız" dedi.

GAZZE İÇİN BİR DİĞER SES DE Mark Ruffalo OLMUŞTU...

ABD'de süper kahraman filmlerinde canlandırdığı "Hulk" rolüyle tanınan oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları ve kıtlığa neden olan ablukası altındaki Gazze için somut adımlar atmaları konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a ve Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

GAZZE'YE TAM DESTEK VERDİ!

Ruffalo, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabındaki videolu paylaşımında, İsrail'in saldırıları ve dayattığı kıtlık nedeniyle insani kriz yaşanan Gazze'ye destek verdi.

TRUMP'A ÇAĞRIDA BULUNDU

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 80'inden fazlasının sivil olduğuna dikkati çeken Ruffalo, Trump'ın yanı sıra Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine karşı adım atmaları için çağrı yaptı.

"AÇLIKTAN ÖLEN İNSANLAR İÇİN BİR ŞEYLER YAP"

Ruffalo, "Başkan Trump, bir şeyler yap. Açlıktan ölen insanları umursadığını, savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, bir şeyler yap." dedi.

"BU, İNSAN ELİYLE ÜRETİLMİŞ BİR FELAKET"

Gazze'de kıtlık yaşandığının Birleşmiş Milletler (BM) destekli gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından doğrulandığını hatırlatan Ruffalo, "Bu, insan eliyle üretilmiş bir felaket. Bu, sivil halkları öldürmek için tasarlanmış bir suç. İsrail ve İsrail ordusu tarafından dayatılıyor." ifadelerini kullandı.

Ruffalo, Gazze'nin açlıktan ölmesine izin verilmemesi ve kalıcı barışın sağlanması için insanların seslerini çıkarması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı.

GAZZE'DE "KITLIK" İLAN EDİLMİŞTİ

IPC, Gazze'de en şiddetli düzey olarak bilinen 5. seviyede kıtlık tespit edildiğini bildirmişti.

BM, Gazze'de ilan edilen kıtlığın İsrail'in ablukasının sonucu olduğunu doğrulamıştı.

MARK RUFFALO KİMDİR?

Mark Ruffalo, 22 Kasım 1967 tarihinde ABD'de Wisconsin'in bir sanayi kasabası olan Kenosha'da doğmuştur. Tam adı Mark Alan Ruffalo'dur. Annesi kuaför ve stilist olan Marie Rosie, babası ise inşaat boyacısı Frank Lawrence Ruffalo, Jr.'dır. Gençlik günlerini babasının işleri sebebiyle Virginia'daki Virginia Beach'te geçirdi ve First Colonial Lisesi'nden mezun oldu. Ardından önce San Diego'ya sonra da Los Angeles'a taşındılar.