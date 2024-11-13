Trend Galeri Trend Magazin

Yaşam mücadelesi veren 'Ankaralı Turgut'un sağlık durumunda yeni gelişme! "İlk defa gözlerini kırptı"

Akciğer kanseri nedeniyle hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Ankaralı Turgut'un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. İşte yaşam mücadelesi veren Ankaralı Turgut'un son sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 13.11.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:52
Yaşam mücadelesi veren ’Ankaralı Turgut’un sağlık durumunda yeni gelişme! İlk defa gözlerini kırptı

'Ankaralı Turgut' olarak bilinen Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

Yaşam mücadelesi veren ’Ankaralı Turgut’un sağlık durumunda yeni gelişme! İlk defa gözlerini kırptı

ENTÜBE EDİLDİ

Turgut Karataş, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildi.

Yaşam mücadelesi veren ’Ankaralı Turgut’un sağlık durumunda yeni gelişme! İlk defa gözlerini kırptı

Yaşam mücadelesi veren 61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı.

Yaşam mücadelesi veren ’Ankaralı Turgut’un sağlık durumunda yeni gelişme! İlk defa gözlerini kırptı

"İLK DEFA GÖZLERİNİ KIRPTI"

Ankaralı Turgut'un menajeri Murat Boran, şunları söyledi:

Yaşam mücadelesi veren ’Ankaralı Turgut’un sağlık durumunda yeni gelişme! İlk defa gözlerini kırptı

"İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe olduğundan beri ilk defa gözlerini kırptı. Gözlerini açıp kapatabiliyor. Bizi duyuyor, algılıyor. Nefes alıp vermesini tam anlamıyla toparlayamadı. Makine desteği var. Doktor, 'iyileştikçe, yavaş yavaş makineden bağını koparacağız' dedi. Enfeksiyon devam ediyor. Kalp ve tansiyon ilacını artık kullanmıyor. İlk hastaneye kaldırıldığı gibi değil. Beyninde kanser hücresi yok çok şükür."

SON DAKİKA SON DAKİKA