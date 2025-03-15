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Entübe edilmişti...Yaşam mücadelesi veren Tanyeli'nin son dileği ortaya çıktı!

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, 3 gün önce entübe edildi. Yaşam mücadelesi veren Tanyeli'nin son dileği ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 15.03.2025 14:00 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 14:16
Entübe edilmişti...Yaşam mücadelesi veren Tanyeli’nin son dileği ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran efsane dansçı Tanyeli, karın ağrısı şikayetiyle gitiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Uzun süredir tedavi gören 54 yaşındaki Tanyeli'den kötü haber geldi.

Entübe edilmişti...Yaşam mücadelesi veren Tanyeli’nin son dileği ortaya çıktı!

Tanyeli'nin bir süredir sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmaması sevenlerini korkutmuştu.

Entübe edilmişti...Yaşam mücadelesi veren Tanyeli’nin son dileği ortaya çıktı!

Sevenlerinin desteğiyle ayakta durmaya çalışan Tanyeli, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirmeyi ihmal etmiyordu.

Entübe edilmişti...Yaşam mücadelesi veren Tanyeli’nin son dileği ortaya çıktı!

ENTÜBE EDİLDİ

2,5 senedir hastalıkla mücadele eden ve dün akşam durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edildi.

Entübe edilmişti...Yaşam mücadelesi veren Tanyeli’nin son dileği ortaya çıktı!

OĞLU TAYLAN: GÜÇLÜ KAL

Durumu kritik olan Tanyeli'nin oğlu Taylan duygusal bir paylaşımda bulundu. Annesiyle bir fotoğrafını paylaşan Taylan "Sonsuza dek gülümse. Güçlü kal" notunu düştü.