Entübe edilmişti...Yaşam mücadelesi veren Tanyeli’nin son dileği ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran efsane dansçı Tanyeli, karın ağrısı şikayetiyle gitiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Uzun süredir tedavi gören 54 yaşındaki Tanyeli'den kötü haber geldi. Tanyeli'nin bir süredir sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmaması sevenlerini korkutmuştu. Sevenlerinin desteğiyle ayakta durmaya çalışan Tanyeli, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirmeyi ihmal etmiyordu. ENTÜBE EDİLDİ 2,5 senedir hastalıkla mücadele eden ve dün akşam durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edildi. OĞLU TAYLAN: GÜÇLÜ KAL Durumu kritik olan Tanyeli'nin oğlu Taylan duygusal bir paylaşımda bulundu. Annesiyle bir fotoğrafını paylaşan Taylan 'Sonsuza dek gülümse. Güçlü kal' notunu düştü. EŞİ İLKER SÜNNİLİ: BİZE MUCİZE, DOST OLDU İlker Sünnili eşiyle birlikte kol kola hastane koridorlarında yürürken çektirdikleri videoyu 'Hikâyenin başında bize mucize, dost oldu. Rabbim de her daim yanımızda. 3 hafta önce...' notuyla paylaştı. SOYMAN: BİR MUCİZE OLSUN Usta sanatçı Safiye Soyman da Tanyeli ile karesini 'Canım Tanyeli'm sen çok güçlüsün, bu mübarek günde inşallah bu entübeden de kurtulursun. Bir mucize olsun yaşama hep sarıldın ne olur bizi üzme tekrar eski günlere dönelim seni çok seviyorum' ifadeleriyle paylaştı. SON DİLEĞİ... Yaşam mücadelesi veren Tanyeli seslenerek son dileğini anlatmıştı. Tanyeli, sosyal medya hesabından bu videoyu paylaşarak, 'Benim gerçek adım Çağrı Tanyeli bu size çağrımdır' demişti. Tanyeli, dostlarının tedavisi için destek topladığını ve iyileşebilmek için tüm sevenlerinde katılmalarını talep etmişti. Geçtiğimiz haftalarda adına düzenlenen geceye bile rahatsızlığı nedeniyle gidemeyen Tanyeli sağlık durumu hakkında hayranlarına bilgi vermişti. 'HAKKINIZI HELAL EDİN AĞRIM ÇOK' Ünlü sanatçı, 'Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız' ifadelerini kullanmıştı. Tanyeli, hastane odasından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı. 'ZİYARETÇİ GELDİĞİ ZAMAN ÇOK ÇOK MUTLU OLUYORUM AMA...' ''Beni lütfen yanlış anlamayın. Uzun zamandır hastanedeyim. 2 ayı geçti hastane durumum. Hasta ziyareti adabını tabii ki ben öğretecek değilim. Kıymet bilip gelen ayaklarınızdan binlerce kez razı olsun. Ama bizi anlamanız açısından, sanki belki biraz kılavuzluk yapabilirim diye düşünüyorum. Çok mutlu oluyorum dostlarımın gelmesine, ziyaret etmesine ama hastanede olmamın sebebi hastayım ve dinlenmek zorundayım. 2 ayı geçkin bir süredir bilmem kaç metrekarenin içindeyim. Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ızdırap haline gelebiliyor. Çünkü sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam. 'BURASI HASTANE PASTANE DEĞİL Kİ' İşte burası da hastane pastane değil ki arkadaşlar. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela. Gelip birisi oturuyor saatlerce. Yani bu konuda sizden hem kendi adıma hem de benim gibi rahatsızlık duyan varsa onların adına da ufak bir bilgilendirme diye düşünün. Geldiniz, oturdunuz, ne güzel, ne kadar mutlu oluyorum. Ama belirli bir süreyi geçtikten sonra gerçekten ızdırap dolu sancılarla kıvranmak zorunda kalabiliyorum. Ne geldiyse başıma içime atmaktan geldi. O yüzden kendime söz verdim bu videoyu da yapıverdim. Başımın üstünde yeriniz var ziyaretçi saatlerinde.'' HAYAT HİKAYESİYLE HÜZÜNLENDİRDİ Herkes, her zaman onun gibi dans etmek istedi… Hem tarzıyla, hem de danslarıyla hep ilgi toplayan ünlü isimlerden biriydi Tanyeli… Peki ünlü sanatçının filmleri aratmayan hayat hikayesini daha önce duymuş muydunuz? ÇOCUKLUK YILLARINI ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NDA GEÇİRMEK ZORUNDA KALDI Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli'nin ailesi henüz o iki yaşında iken dağıldı ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kaldı. İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşında iken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya geldi. 'GECEKONDUDA OTURUYORDUK' Tanyeli dans etmeye nasıl başladığını, '15 yaşında İzmir Alsancak'ta bir mağazada çalışıyordum. Gecekonduda oturuyorduk. Tuvaleti bile dışarıdaydı. Oğluma mama almak zorundaydım. Anneannem bakardı Taylan'a, ben de gündüz çalışmaya giderdim. Teyzem de İzmir'de bu camiaya kostüm diken biriydi o bana, 'anneni herkes tanıyor git dans et' dedi. Burası gündüz kadın matinesiydi. Orada dans ettim' sözleriyle anlattı. 'HER GÜN ORAYA GİTTİM! SONUNDA SEÇİLMİŞTİM...' Oryantal, 'İstanbul'a gidersem daha geniş kitlelere ulaşabileceğim söylendi. Ünlülerin menajeri Ziya Akel ve Orhan Alkan dediler. Adresi istedim ve gittim. 17 yaşındaydım. Her gün gidiyordum o ofise. Bana bir tane iş verseler ne kadar iyi olduğumu göreceklerdi. 1-2 ay kimse görmedi beni. Bir gün orada ofis işlerini yapan Ali'ye telefon geldi. 'Prenses Margaret'e dans edecek oryantal seçmeleri olacak ona git' dedi. Sevgili Ayşegül o gün beni seçti. Dans ettim ertesi gün bütün gazeteler beni yazdı' dedi. 'HAYATIM DEĞİŞTİ! O RUHUMDAKİ HİKAYE BEDEN DİLİME GEÇMİŞTİ' Nasıl seçildiğini de anlatan Tanyeli, 'Orada çok güzel giyinen oryantaller vardı. Benim belimde şal bile yoktu, param da yoktu. Afrikalı gibi kemiklerim sayılıyordu. Bana gelince sıra hep arkaya geçiyordum. Tam çıktım, 'çok özür dilerim şalımı arabada unutmuşum' dedim, araba nerde otobüsle gitmiştim ama içeriden şal getirdiler. Diğerlerinden farklıydı dansım. Hint figürlerine çok çalışırdım. O ruhumdaki hikaye beden dilime geçmişti. Öyle hayatım değişti' ifadelerini kullandı. 1996 YILINDAN İTİBAREN AVUSTRALYA'DA YAŞAMAYA BAŞLADI İlk eşinden ayrılan Tanyeli, ikinci evliliğinden sonra 1996 yılından itibaren Avustralya'da yaşamaya başladı. 'AVUSTRALYA'YI TERCİH ETTİM' Ünlü oryantal, 'Hülya Avşar'ın programında çıkıyordum o dönem. İyi kazanıyordum, her şeyimi satıp Amerika'ya eğitime gittim. TOEFL sınavına girip kazanmıştım. 2,5 yıl ordaydım. Turizm Otelcilik okudum. Fakat annemin rahatsızlığından sonra geri döndüm. Sonra baktım kız kardeşim Avustralya'ya gitti, evlendi orada bir hayatı oldu. En azından aile olarak bir arada olalım istedim. O yüzden Avustralya'yı tercih ettim. Güzel ülkedir' demişti. 'HAYATIMDA ÇOK BÜYÜK EKSİKTİ...' Bayramlarda ailesiyle vakit geçiremediğini sürekli çalışmak durumunda olduğunu dile getiren Tanyeli, 'Bayramda, yılbaşında hep sahnedesin. Bir de yokluktan geldiğin zaman sahne çıkınca hiç kaçırmıyorsun. Bir akşam 11 yere programa çıktığımı biliyorum. Çocuklarla oturup bir yılbaşı geçirelim diyemiyordum, bu hayatımda çok büyük eksikti. Avustralya'da aile hayatımı çok güzel yaşadım' 'TANYELİ BİR MARKA ONU VAR ETTİM' 'Avustralya gurbet yer. Burada büyük bir hayat bıraktım. Güçlüyüm cesaretliyim büyük de savaş verdim. Sorumlulukların büyük, gitmek gelmek mesele, Almanya gibi değil. Büyük bir savaştan çıktım orda da. Maddi ve manevi olarak da sıfırdan hayat kurdum, çok zor. Anneysen ve çocuklarını düşünüyorsan oluyor. Çocukluktan beri tek hayalim çocukları benim ismimden kariyerimden daha özgür, daha istedikleri bir hayat kurmalarıydı. Kaderime razı gelmedim, daha farklı yaşasınlar istedim. Babasız büyüttüm. Hem anneyim, hem babayım. Tanyeli bir marka onu var ettim. Bunun varolmasının sebebi aileme daha iyi standartlarda bir hayat yaşatabilmekti. Çok mutluyum' Ünlü oryantal Tanyeli, 2014 yılında Bursalı iş insanı İlker Sünnili'yle nikâh masasına oturmuştu. Bodrum'da aile arasında küçük bir törenle evlenen Tanyeli ve eşi Avustralya'da düğün yaptı. Tanyeli'nin, Dans Et Benimle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunuyor. ASIL ADI NE? Ünlü oryantal Tanyeli'nin asıl adı Öznur Kral olarak biliniyor. İşte diğer ünlülerin hiç duymadığınız gerçek isimleri... 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