“Eşimi vatanı sever gibi sevdim”: ‘Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı!
Sosyal medyada Baba kız doğada' adlı hesabıyla tanınan Murat Kurtal, eşi Sunay Kurtal'ı kaybetti. Acı kaybını sosyal medyadan duyuran Kurtal "Eşimi vatanı sever gibi sevdim" ifadelerine yer verirken, "Evlatlarımın hem anası hem babası olacağım" dedi.
Giriş Tarihi: 20.02.2026 23:56