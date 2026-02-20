Trend Galeri Trend Magazin “Eşimi vatanı sever gibi sevdim”: ‘Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı!

Sosyal medyada Baba kız doğada' adlı hesabıyla tanınan Murat Kurtal, eşi Sunay Kurtal'ı kaybetti. Acı kaybını sosyal medyadan duyuran Kurtal "Eşimi vatanı sever gibi sevdim" ifadelerine yer verirken, "Evlatlarımın hem anası hem babası olacağım" dedi.

Giriş Tarihi: 20.02.2026 23:56
Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki Sunay Turt Kurtal, Ankara'da yaşadığı evde gece saatlerinde aniden fenalaşarak yere düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Kurtal kurtarılamadı.

"EŞİMİ VATANI SEVER GİBİ SEVDİM"

Sosyal medya kızları ile birlikte içerik üreten "Baba kız doğada" hesabının sahibi Murat Kurtal yaptığı paylaşımda eşini kaybettiğini duyurdu. Kurtal yaşadığı acı olaya ilişkin paylaşımında, "Gardaşlarım, dostlarım can yoldaşımı, kara gözlümü, 3 evladımın anasını kaybettim. Yarından itibaren çok uzun bir süre hesabımı donduracağım.

Evlatlarımın hem anası, hem babası olacağım. Kelimelerim boğazıma dikiliyor. Söylenecek kelimelerim bitti.

Bana dua edin, eşimi, çocuğumu vatan sever gibi sevdim. Gözlerim onun gözlerinden başkasına değmedi, kalbim, yüreğim, bu can bu bedende oldukça Sunay'ımın kalacak. Allah'a emanet. Mekanın cennet olsun can yoldaşım. Hatun'um" dedi.