“Eşimi vatanı sever gibi sevdim”: ‘Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı!

Bana dua edin, eşimi, çocuğumu vatan sever gibi sevdim. Gözlerim onun gözlerinden başkasına değmedi, kalbim, yüreğim, bu can bu bedende oldukça Sunay'ımın kalacak. Allah'a emanet. Mekanın cennet olsun can yoldaşım. Hatun'um" dedi.