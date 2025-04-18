Eşine olan özlemi gün geçtikte artıyor... İlker Sünneli’den yürek yakan Tanyeli paylaşımı: Bir gün buluşacağız...

"BİR GÜN YİNE BULUŞACAĞIZ"

Eşine olan özlemini her defasında dile getiren İlker Sünneli, yeni paylaşımında Tanyeli'nin hastanede doğum gününü kutladığı anları paylaştı. Ardından eşine yaptırdığı pastayı paylaşan Sünneli, "Her şeyin en iyisini hak edenim. Bir gün bir yerlerde buluşacağız yine ilk buluştuğumuz gibi" notunu yazdı.