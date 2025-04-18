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Eşine olan özlemi gün geçtikte artıyor... İlker Sünneli'den yürek yakan Tanyeli paylaşımı: Bir gün buluşacağız...

17 Mart'ta pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Tanyeli, vefatıyla herkesi derinden üzmüştü. İlker Sünneli de eşinin hayatını kaybetmesinden sonra yaptığı paylaşımlarla Tanyeli'ye olan özlemini dile getirdi. Sünneli son olarak yayınladığı kareyle, yürekleri dağladı...

Giriş Tarihi: 18.04.2025 14:22 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 14:22
Eşine olan özlemi gün geçtikte artıyor... İlker Sünneli’den yürek yakan Tanyeli paylaşımı: Bir gün buluşacağız...

2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den acı haber geçtiğimiz haftalarda geldi. Tedavi gördüğü hastanede entübe edilen ünlü dansçı Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti. Tanyeli'nin ölümü, eşi ve çocuklarını serinden sarstı.

Eşine olan özlemi gün geçtikte artıyor... İlker Sünneli’den yürek yakan Tanyeli paylaşımı: Bir gün buluşacağız...

Bu tedavi sürecinde Tanyeli'nin en büyük destekçisi yine eşi İlker Sünneli oldu.

Eşine olan özlemi gün geçtikte artıyor... İlker Sünneli’den yürek yakan Tanyeli paylaşımı: Bir gün buluşacağız...

"BUGÜN RÜYAMDA KENDİMİ AĞLARKEN BULDUM"

Acısı dinmeyen ve sık sık paylaşım yapan İlker Sünneli, geçen günlerde duygu yüklü o paylaşımıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyada bir paylaşım yapan Sünneli, "Bugün rüyamda kendimi ağlarken buldum" ifadelerini kullanmıştı.

Eşine olan özlemi gün geçtikte artıyor... İlker Sünneli’den yürek yakan Tanyeli paylaşımı: Bir gün buluşacağız...

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI
Birkaç gün sonra Tanyeli ile çektikleri eski bir videoyu paylaşan Sünneli, "Seninle her şey güzeldi" notunu düşmüştü.

Eşine olan özlemi gün geçtikte artıyor... İlker Sünneli’den yürek yakan Tanyeli paylaşımı: Bir gün buluşacağız...

"BİR GÜN YİNE BULUŞACAĞIZ"

Eşine olan özlemini her defasında dile getiren İlker Sünneli, yeni paylaşımında Tanyeli'nin hastanede doğum gününü kutladığı anları paylaştı. Ardından eşine yaptırdığı pastayı paylaşan Sünneli, "Her şeyin en iyisini hak edenim. Bir gün bir yerlerde buluşacağız yine ilk buluştuğumuz gibi" notunu yazdı.