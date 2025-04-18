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Eşine olan özlemi gün geçtikte artıyor... İlker Sünneli'den yürek yakan Tanyeli paylaşımı: Bir gün buluşacağız...
Eşine olan özlemi gün geçtikte artıyor... İlker Sünneli'den yürek yakan Tanyeli paylaşımı: Bir gün buluşacağız...
17 Mart'ta pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Tanyeli, vefatıyla herkesi derinden üzmüştü. İlker Sünneli de eşinin hayatını kaybetmesinden sonra yaptığı paylaşımlarla Tanyeli'ye olan özlemini dile getirdi. Sünneli son olarak yayınladığı kareyle, yürekleri dağladı...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 14:22