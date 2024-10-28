Eski dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu: Oğlum sosyal medya fenomeni değil! Zayn geleceğin Formula 1 pilotu

Motor sporlarında çığır açtınız. Şimdi de öğrenciler yetiştiriyorsunuz.

Her şeyden önce, ben motor sporlarını seven biriyim ve motor sporlarına çocukluğumdan beri çok büyük ilgim vardı. Allah bana motosiklet yarışmalarına girmeyi ve orada şampiyonluklar almayı nasip etti. Şimdi de sporcu yetiştiriyorum. Şu anda dünyada en iyi diyebileceğimiz sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nu yetiştirdim. Biliyorsunuz, 2024 Superbike Şampiyonasına katıldı ve 2. kez dünya şampiyonu oldu. Öte yandan oğlum Zayn'ı yetiştiriyorum. Zayn'ı otomobil sporlarında yetiştirmek istiyorum. Biz motosiklet dalında güzel işler yaptık ama Türkiye çok büyük bir ülke, otomobil dalında iyi yetiştirilmiş sporcu ile Formula 1 hayalinin gerçek olacağına inanıyorum. Sadece Zayn değil tabii, nice gençlerimiz var yetiştirilen. Bu gençlerimiz de inşallah bir gün Formula 1'de yarışır. Federasyonun verdiği özel izinle Zayn'ı Türkiye Şampiyonası'nda yarıştırıyoruz. Normalde 6 yaşında bu yarışa katılabiliyorsunuz ama ben federasyona Zayn'ı denemelere bir alın, başarı sağlayamazsa bir sene bekleyelim dedim. Zayn bugüne kadarki en iyi dereceyi aldı. Bu vesileyle de sezonda başlamasına izin verildi. Şu anda genel klasmanda birinci durumda. Motosiklet yarışmasında da birincilik aldık. Hedefimiz kartingde de bunu başarmaktı. Bunu da başardık. Çok çalışıyoruz ve emek veriyoruz. Türkiye şampiyonlarına böyle ilgi yoktu ve Zayn ile beraber artık insanları, yarışları izlemeye getiriyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Adım adım gidiyoruz. Bu yol uzun ve meşakkatli bir yol. İnşallah İngiltere, İtalya ve Avrupa'nın birçok ülkelerindeki şampiyonalara katılacağız.