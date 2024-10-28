Eski dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu: Oğlum sosyal medya fenomeni değil! Zayn geleceğin Formula 1 pilotu
Dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu, yarışlara katılmasa da hayatını genç sporcular yetiştirmeye adadı. 5 yaşındaki oğlu Zayn'ı da yetiştiren Sofuoğlu, "Formula 1 hayali gerçek olacak" dedi. Sofuoğlu, çok konuşulan otomobilleriyle ilgili de "Çocukluk hayalimdi özel arabalar. Kazandığım paralarla, şampiyonluklarla aldığım arabalarım milletvekili olunca gündem oldu. Milletvekili olmadan önce de bu arabalara biniyordum" dedi
Giriş Tarihi: 28.10.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 06:27