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Mehmet Ali Erbil'den kafa karıştıran Nergis Kumbasar paylaşımı! "Geçmişi mi özledi yoksa boşluğa mı düştü?"

67 yaşındaki oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil, özel yaşamı ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Magazin dünyasını ele geçiren Erbil, son olarak bir paylaşıma imza atarak dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Gülseren Ceylan ile ilişkisi biten Mehmet Ali Erbil yine yalnız kaldı. Ayrılık sonrası geçmişe dönen Erbil, 7 yıl evli kaldığı meslektaşı Nergis Kumbasar'la nostaljik bir fotoğraf yayınladı. Bu paylaşımı gören ünlü şovmenin takipçileri, "Eskiyi mi özledi yoksa boşluğa mı düştü?" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:28
Mehmet Ali Erbil’den kafa karıştıran Nergis Kumbasar paylaşımı! Geçmişi mi özledi yoksa boşluğa mı düştü?

Ünlüler dünyasına bir filmle giriş yapan, şimdilerde ise sunuculukla uğraşan Mehmet Ali Erbil, 1989 yılında meslektaşı olan Nergis Kumbasar ile nikah masasına oturmuştu.

Mehmet Ali Erbil’den kafa karıştıran Nergis Kumbasar paylaşımı! Geçmişi mi özledi yoksa boşluğa mı düştü?

7 yıl evli kalan ünlü çift, dönemin en çok ilgi gören simaları arasındaydı.

Mehmet Ali Erbil’den kafa karıştıran Nergis Kumbasar paylaşımı! Geçmişi mi özledi yoksa boşluğa mı düştü?

İLK ÇOCUKLARI DÜNYAYA GELMİŞTİ!

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliklerinden, 1995 yılında Yasemin adında bir kız çocuğu dünyaya gelmişti. Annesine olan benzerliği ile dikkat çeken Yasmin, güzelliğiyle de ilgi odağı olmuştu.

Mehmet Ali Erbil’den kafa karıştıran Nergis Kumbasar paylaşımı! Geçmişi mi özledi yoksa boşluğa mı düştü?

NOSTALJİK PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ!

Ünlü sunucu, Instagram hesabından yeni bir paylaşıma imza attı. Eski eşi Nergis Kumbasar ile gençlik yıllarına ait bir fotoğraf yayınlayan Erbil, manidar bir şarkıyla da kafaları karıştırdı.

Mehmet Ali Erbil’den kafa karıştıran Nergis Kumbasar paylaşımı! Geçmişi mi özledi yoksa boşluğa mı düştü?

"İŞTE ÖYLE BİR ŞEY"

Erbil, 7 yıl boyunca evli kaldığı güzel oyuncu Nergis Kumbasar'la gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Erol Evgin'in "İşte Öyle Bir Şey" şarkısını ekleyen Erbil, takipçilerinin kafasını karıştırdı.

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