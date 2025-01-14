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Mehmet Ali Erbil'den kafa karıştıran Nergis Kumbasar paylaşımı! "Geçmişi mi özledi yoksa boşluğa mı düştü?"

67 yaşındaki oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil, özel yaşamı ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Magazin dünyasını ele geçiren Erbil, son olarak bir paylaşıma imza atarak dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Gülseren Ceylan ile ilişkisi biten Mehmet Ali Erbil yine yalnız kaldı. Ayrılık sonrası geçmişe dönen Erbil, 7 yıl evli kaldığı meslektaşı Nergis Kumbasar'la nostaljik bir fotoğraf yayınladı. Bu paylaşımı gören ünlü şovmenin takipçileri, "Eskiyi mi özledi yoksa boşluğa mı düştü?" yorumlarında bulundu.