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Eski sevgilisi hayatını kabusa çevirmişti... Mutlu Kaya'nın "Ben başardım" haykırışı tüyleri diken diken etti!

Güzelliği ve sesi ile katıldığı yarışmada herkesi kendine hayran bırakan Mutlu Kaya'nın hayatı bir anda kabusa dönmüştü. Sibel Can'a benzerliği ile dikkat çeken Mutlu Kaya'nın güzel günleri 2015 yılında eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulduğu gün acı bir şekilde değişti. Uzun süre yaşam mücadelesi veren, yatağa bağlı kalan Mutlu Kaya, yaşama sevincini hiç yitirmedi ve başardı. Adeta küllerinden yeniden doğan, fizik tedavi ve sevginin gücü ile büyük ilerleme kateden Mutlu Kaya 9 yıl sonra yeni şarkısı ile geri döndü. Mutlu Kaya son olarak evinin balkonundan "Arkadaşlar ben başardım" diyerek haykırdı ve tüyleri diken diken etti... İşte Mutlu Kaya'nın son hali...

Giriş Tarihi: 05.11.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 10:13
Eski sevgilisi hayatını kabusa çevirmişti... Mutlu Kaya’nın Ben başardım haykırışı tüyleri diken diken etti!

Katıldığı ses yarışmasında sesi ve güzelliğiyle Sibel Can'a benzetilen Mutlu Kaya 2015 yılında Diyarbakır'da erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş ve ölümden dönmüştü.

Eski sevgilisi hayatını kabusa çevirmişti... Mutlu Kaya’nın Ben başardım haykırışı tüyleri diken diken etti!

Instagram'da hayatı ve iyileşmek için verdiği mücadeleyi paylaşan Mutlu Kaya takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Eski sevgilisi hayatını kabusa çevirmişti... Mutlu Kaya’nın Ben başardım haykırışı tüyleri diken diken etti!

Mutlu Kaya son hali ile dikkat çekti. Yaşama sevincini hiç yitirmeyen Mutlu Kaya güzelliğiyle ve azmi ile ilgi odağı oldu.

Eski sevgilisi hayatını kabusa çevirmişti... Mutlu Kaya’nın Ben başardım haykırışı tüyleri diken diken etti!

Adeta küllerinden yeniden doğan Mutlu Kaya 9 yıl sonra yeni şarkısı ile geri döndü. İşte Mutlu Kaya'nın son hali...

Eski sevgilisi hayatını kabusa çevirmişti... Mutlu Kaya’nın Ben başardım haykırışı tüyleri diken diken etti!

Uzun süre yaşam mücadelesi vererek hayata tutunan Mutlu Kaya, yaşama sevincini hiç yitirmedi ve başardı.

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