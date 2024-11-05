Eski sevgilisi hayatını kabusa çevirmişti... Mutlu Kaya'nın "Ben başardım" haykırışı tüyleri diken diken etti!
Güzelliği ve sesi ile katıldığı yarışmada herkesi kendine hayran bırakan Mutlu Kaya'nın hayatı bir anda kabusa dönmüştü. Sibel Can'a benzerliği ile dikkat çeken Mutlu Kaya'nın güzel günleri 2015 yılında eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulduğu gün acı bir şekilde değişti. Uzun süre yaşam mücadelesi veren, yatağa bağlı kalan Mutlu Kaya, yaşama sevincini hiç yitirmedi ve başardı. Adeta küllerinden yeniden doğan, fizik tedavi ve sevginin gücü ile büyük ilerleme kateden Mutlu Kaya 9 yıl sonra yeni şarkısı ile geri döndü. Mutlu Kaya son olarak evinin balkonundan "Arkadaşlar ben başardım" diyerek haykırdı ve tüyleri diken diken etti... İşte Mutlu Kaya'nın son hali...
Giriş Tarihi: 05.11.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 10:13