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Eski sevgilisiyle görüntülenen İrem Derici’den şaşırtan açıklama

Ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündemine damga vurmayı başarıyor. Instagram'da 7,4 milyon takipçiye sahip olan İrem Derici, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. İddialı açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici konser fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara düştüğü notlarla da dikkat çekiyor. Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam eski sevgilisi Genco ile görüntülendi. Derici, "Baktım manita olamıyoruz, o zaman iş yapalım dedik. Her işim gibi bu da ters oldu" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 07:02 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 07:02
Eski sevgilisiyle görüntülenen İrem Derici’den şaşırtan açıklama

Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam eski sevgilisi Genco ile görüntülendi.

Eski sevgilisiyle görüntülenen İrem Derici’den şaşırtan açıklama

Derici, "Baktım manita olamıyoruz, o zaman iş yapalım dedik. Her işim gibi bu da ters oldu" şeklinde konuştu

Eski sevgilisiyle görüntülenen İrem Derici’den şaşırtan açıklama

Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam eski sevgilisi Genco ile birlikte görüntülendi.

Eski sevgilisiyle görüntülenen İrem Derici’den şaşırtan açıklama

Derici, "Genco'yla geçmişte beraberliğimiz olmuştu ama şu an iş yapıyoruz. İyi anlaşıyoruz. Baktım manita olamıyoruz, o zaman iş yapalım dedik.

Eski sevgilisiyle görüntülenen İrem Derici’den şaşırtan açıklama

Her işim gibi bu da ters oldu" şeklinde konuştu.

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