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Eski sevgilisiyle görüntülenen İrem Derici’den şaşırtan açıklama

Ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündemine damga vurmayı başarıyor. Instagram'da 7,4 milyon takipçiye sahip olan İrem Derici, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. İddialı açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici konser fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara düştüğü notlarla da dikkat çekiyor. Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam eski sevgilisi Genco ile görüntülendi. Derici, "Baktım manita olamıyoruz, o zaman iş yapalım dedik. Her işim gibi bu da ters oldu" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 07:02 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 07:02 PAYLAŞ