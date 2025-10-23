Ezik Sandal! "Sanırsınız 'Sir' ilan edildi! Ne pazarlama yapıldı ama..."
Türkiye günlerdir Mustafa Sandal'ın İngiltere'den aldığı vizeyi konuşuyor. Öyle bir hava estirildi ki, sanırsınız İngiltere Kralı tarafından 'Sir' ilan edildi ya da Britanya müzik tarihine adını yazdırdı! Oysa Sandal'ın göklere çıkarılarak "uluslararası sanatçı" ilan edildiği bu olayın arka planı, iddia edildiği kadar görkemli değil. Meğer "büyük başarı" diye servis edilen şey, son dönemde binlerce yabancıya verilen sıradan bir yetenek vizesinden ibaretmiş!
Giriş Tarihi: 23.10.2025 06:58