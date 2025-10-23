Ezik Sandal! "Sanırsınız 'Sir' ilan edildi! Ne pazarlama yapıldı ama..."

ALMANYA'NIN GÜZELLERİ!

Miss Germany 2025 adaylarının yer aldığı iddia edilen bu fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı.

Güzellik yarışmalarında görmeye alıştığımız model ya da model adaylarının yer almadığı yarışma şaşkınlık yarattı.

İki başörtülü Türkün de yer aldığı yarışmayla ilgili sosyal medyada şu tarz yorumlar çıktı:

"Ari ırk yaratmaya çalışan Hitler, görse mezarında ters dönerdi."

"Futbolcu Bastian Sweinsteiger bunların hepsinden güzeldi gençliğinde."

"Doğu Almanya gülle takımının bile bunlardan daha güzeldi."

"Arkadaşlar güzellik o kadar da göreceli bir şey değil."

Oysa internet sitesine girdiğinizde yarışmanın adının 'Miss Germany Empowering Women' olduğunu görüyorsunuz.

Açıklama kısmında da; yarışmada alanlarında yetenekli, çalışkan kadınların katıldığı, topluma örnek olacak kadın rol modellerinin seçildiği yazıyor.

Yani bu, bildiğiniz Miss Germany yarışması değil.

Öte yandan Almanya'da güzelliğinin yanı sıra ilham verici hayat hikâyeleri olan kadınlar öne çıkarılmaya çalışıyorlar.

Geçtiğimiz Miss Germany'de ortalama bir güzelliğe sahip İran asıllı bir kadını, ilham verici bir entegrasyon öyküsüne sahip olduğu için birinci seçilmişti.

Bizde de bu anlayış yavaş yavaş gelişmeli.