Fahriye Almanya sokaklarını salladı! Güzelliğini konuşturan Fahriye Evcen’in pozlarına eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit sosyal medyanında ilgi ile takip edilen isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak yeni yıl pozları ile beğeni topladı. Almanya'ya ailesini ziyarete giden Fahriye Evcen'in pozlarına adeta beğeni yağdı. Fahriye Evcen'in güzelliğine eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı.
Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen şu sıralar kariyerlerinde zirveyi yaşıyorlar. Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.
2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin hayatı oğulları Karan ile daha da güzelleşti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak yeni yıl pozu ile beğeni topladı.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni yıla evde sevdikleriyle giren çiftin aile pozu ilgi odağı olmuştu.
Fahriye Evcen'in eşi ve oğlu ile olan yeni yıl pozlarına ise minik Karan'ın sevimliliği damga vurmuştu.