Trend Galeri Trend Magazin Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!

Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen, minik oğlu Karan ile eğlenceli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun oğlu Karan ile paylaşımı sosyal medyayı saldı. Evcen, oğlu Karan ile birbirlerine sarıldıkları anları takipleriyle paylaştı. Anne, oğulun aşkı 'Maşallah' dedirtti. İşte Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan sevgi dolu kareler.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:13 PAYLAŞ