Trend Galeri Trend Magazin Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!

Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen, minik oğlu Karan ile eğlenceli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun oğlu Karan ile paylaşımı sosyal medyayı saldı. Evcen, oğlu Karan ile birbirlerine sarıldıkları anları takipleriyle paylaştı. Anne, oğulun aşkı 'Maşallah' dedirtti. İşte Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan sevgi dolu kareler.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:13
Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!

Fahriye Evcen, oğlu Karan'la fotoğraflarını yayınladı.

Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!

İkilinin neşesinin bir hayli yerinde olması dikkat çekti.

Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2013 yılında 'Çalıkuşu' adlı dizinin setinde tanışarak, aşk yaşamaya başlamıştı.

Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!

İlişkilerini 2017'de nikah masasına taşıyan ünlü çift, oğulları Karan'ı Nisan 2019'da kucaklarına almıştı.

Fahriye Evcen ile minik oğlu Karan’ın şen kahkahalarına sosyal medyada herkes hayran kaldı! Anne oğul aşkına yorum yağdı!

"HUZURUM, NEŞEM KALBİM"

İki yaşındaki Karan Özçivit ile evde gülücükler saçtığı pozları paylaşan 35 yaşındaki oyuncu, önce kalp emojiisyle birlikte "Hayatım" mesajını yazdı, ardından "Huzurum, neşem, kalbim" notunu düştü.

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