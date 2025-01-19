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Fahriye Evcen’den Barış Arduç’a… Türk yıldızlar Riyad’daki ödül töreninde şıklık yarışına girdi!

Ünlü yıldızlar dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti! Joy Awards'a ülkemizden birçok ünlü isim boy gösterdi. Sinema, dizi, müzik ve spor dallarında ödüllerin dağıtıldığı gecede şıklık yarışı da yaşandı. İşte Türk yıldızların Riyad'da o ilgi çeken anları!

Giriş Tarihi: 19.01.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 09:32
Fahriye Evcen’den Barış Arduç’a… Türk yıldızlar Riyad’daki ödül töreninde şıklık yarışına girdi!

Joy Awards; her yıl sinema, dizi, müzik ve spor dallarındaki ödülleri sahipleri ile buluşturuyor.

Fahriye Evcen’den Barış Arduç’a… Türk yıldızlar Riyad’daki ödül töreninde şıklık yarışına girdi!

Bu sene ödül töreni Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlendi ve birbirinden ünlü isimler bu törende yer aldı.

Fahriye Evcen’den Barış Arduç’a… Türk yıldızlar Riyad’daki ödül töreninde şıklık yarışına girdi!

Türkiye'nin gözde isimleri de bu ödül törenine katılarak boy gösterdi.

Fahriye Evcen’den Barış Arduç’a… Türk yıldızlar Riyad’daki ödül töreninde şıklık yarışına girdi!

Özellikle Türk yıldızlar, şıklıklarıyla adeta birbirleriyle yarıştı.

Fahriye Evcen’den Barış Arduç’a… Türk yıldızlar Riyad’daki ödül töreninde şıklık yarışına girdi!

Fahriye Evcen'in zarif ve Burak Özçivit'in şık kombinleri mor halıya damga vurdu.

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