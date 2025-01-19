Trend Galeri Trend Magazin Fahriye Evcen’den Barış Arduç’a… Türk yıldızlar Riyad’daki ödül töreninde şıklık yarışına girdi!

Fahriye Evcen’den Barış Arduç’a… Türk yıldızlar Riyad’daki ödül töreninde şıklık yarışına girdi!

Ünlü yıldızlar dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti! Joy Awards'a ülkemizden birçok ünlü isim boy gösterdi. Sinema, dizi, müzik ve spor dallarında ödüllerin dağıtıldığı gecede şıklık yarışı da yaşandı. İşte Türk yıldızların Riyad'da o ilgi çeken anları!