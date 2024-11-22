Trend Galeri Trend Magazin Fahriye Evcen'in oğulları Karan ve Kerem ile Boğaz sefası! Lüks yatta eğlenceli anlar...

Fahriye Evcen'in oğulları Karan ve Kerem ile Boğaz sefası! Lüks yatta eğlenceli anlar...

Sosyal medyayı seven ve aktif kullanan ünlü isimlerden Fahriye Evcen, 13.7 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabındaki paylaşımlarına yenilerini ekledi. Aile hayatı ile sanat camiasının parmakla gösterilen annelerinden olan Fahriye Evcen son olarak oğulları Karan ve Kerem ile Boğaz sefası yaptıkları anları paylaştı. Eşi Burak Özçivit'in yanı sıra oğulları Karan ve Kerem ile de sık sık paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen'in yeni karelerine beğeni yağdı. Fahriye Evcen'in oğulları Karan ve Kerem ile yat pozları ilgi odağı oldu...