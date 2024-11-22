Trend Galeri Trend Magazin Fahriye Evcen'in oğulları Karan ve Kerem ile Boğaz sefası! Lüks yatta eğlenceli anlar...

Fahriye Evcen'in oğulları Karan ve Kerem ile Boğaz sefası! Lüks yatta eğlenceli anlar...

Sosyal medyayı seven ve aktif kullanan ünlü isimlerden Fahriye Evcen, 13.7 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabındaki paylaşımlarına yenilerini ekledi. Aile hayatı ile sanat camiasının parmakla gösterilen annelerinden olan Fahriye Evcen son olarak oğulları Karan ve Kerem ile Boğaz sefası yaptıkları anları paylaştı. Eşi Burak Özçivit'in yanı sıra oğulları Karan ve Kerem ile de sık sık paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen'in yeni karelerine beğeni yağdı. Fahriye Evcen'in oğulları Karan ve Kerem ile yat pozları ilgi odağı oldu...

Giriş Tarihi: 22.11.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:42
Fahriye Evcen’in oğulları Karan ve Kerem ile Boğaz sefası! Lüks yatta eğlenceli anlar...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan ve Kerem'in keyfine diyecek yok! Anneleri Fahriye Evcen ile Boğaz keyfi yapan Özçivit kardeşler sevimlilikleriyle "Maşallah" dedirtti.

Fahriye Evcen’in oğulları Karan ve Kerem ile Boğaz sefası! Lüks yatta eğlenceli anlar...

Sosyal medyayı seven ve aktif kullanan ünlü isimlerden Fahriye Evcen, 13.7 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabındaki paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Fahriye Evcen’in oğulları Karan ve Kerem ile Boğaz sefası! Lüks yatta eğlenceli anlar...

Aile hayatı ile sanat camiasının parmakla gösterilen annelerinden olan Fahriye Evcen son olarak oğulları Karan ve Kerem ile Boğaz sefası yaptıkları anları paylaştı.

Fahriye Evcen’in oğulları Karan ve Kerem ile Boğaz sefası! Lüks yatta eğlenceli anlar...

Eşi Burak Özçivit'in yanı sıra oğulları Karan ve Kerem ile de sık sık paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen'in yeni karelerine beğeni yağdı.

Fahriye Evcen’in oğulları Karan ve Kerem ile Boğaz sefası! Lüks yatta eğlenceli anlar...

Fahriye Evcen'in oğulları Karan ve Kerem ile yat pozları ilgi odağı oldu...

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