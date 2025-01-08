Trend Galeri Trend Magazin Ferdi Tayfur hayranlarına "siz kimsiniz" demişti! Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın ilk kez konuştu: "Ne diyebilirim o adama..."

Ferdi Tayfur hayranlarına "siz kimsiniz" demişti! Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın ilk kez konuştu: "Ne diyebilirim o adama..."

Ferdi Tayfur'un ölümü tüm ülkeyi yasa boğarken aynı zamanda birçok spekülasyonunun da merkezi haline geldi. Özellikle kızı Tuğçe Tayfur ile ilgili birçok haber gündemden düşmüyor. Son olarak kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'ın tehdit videosu olay oldu! İşte o görüntüler…

Giriş Tarihi: 08.01.2025 12:46 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:15
Ferdi Tayfur hayranlarına siz kimsiniz demişti! Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın ilk kez konuştu: Ne diyebilirim o adama...

Geçtiğimiz günlerde Ferdi Tayfur hayranlarının kendisini tehdit ettiğini iddia eden Muhammet Aydın, Tayfur'un ölümüne dair açıklamalarda bulundu. Güzel bir insan olduğunu belirten Aydın, "Güzel bir adammış, güzel bir gecede öldü" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur hayranlarına siz kimsiniz demişti! Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın ilk kez konuştu: Ne diyebilirim o adama...

Sanatçının vefatını üzüntüyle karşılayan Aydın, Tayfur'un hatırasının her zaman canlı kalacağını söyledi. Ayrıca, "Ne diyebilirim adama. Rabbim mekânını cennet eylesin" diyerek, Ferdi Tayfur'a rahmet dileklerini dile getirdi.

Ferdi Tayfur hayranlarına siz kimsiniz demişti! Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın ilk kez konuştu: Ne diyebilirim o adama...

Aydın, aynı zamanda Tayfur'un kızı Tuğçe'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Ferdi Tayfur hayranlarına siz kimsiniz demişti! Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın ilk kez konuştu: Ne diyebilirim o adama...

Tuğçe'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Aydın, "Tuğçe hanım 6 gündür iğnelerle ayakta duruyor ve hamile" şeklinde konuştu.

Ferdi Tayfur hayranlarına siz kimsiniz demişti! Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın ilk kez konuştu: Ne diyebilirim o adama...

Zorlu bir dönemde babalarının kaybını yaşayan Tuğçe ve ailesine sabır dileyen Aydın, herkesin moral bulması ve güç toplaması için dua ettiklerini ifade etti.

Aydın'ın açıklamaları, Ferdi Tayfur'un ailesinin acı dolu günler geçirdiğini söylese de birçok tavrıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

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