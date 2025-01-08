Trend Galeri Trend Magazin Ferdi Tayfur hayranlarına "siz kimsiniz" demişti! Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın ilk kez konuştu: "Ne diyebilirim o adama..."

Ferdi Tayfur'un ölümü tüm ülkeyi yasa boğarken aynı zamanda birçok spekülasyonunun da merkezi haline geldi. Özellikle kızı Tuğçe Tayfur ile ilgili birçok haber gündemden düşmüyor. Son olarak kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'ın tehdit videosu olay oldu! İşte o görüntüler…