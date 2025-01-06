Ferdi Tayfur’un eski eşi GÜNAYDIN’a konuştu: ‘Tuğçe’yi bilerek linç ettirmeye çalışıyorlar’

Necla Nazır, Tayfur'un cenaze töreninde yaşanan gerilimli anlarla ilgili şunları söyledi:

"Biz Ferdi Tayfur için son görevimizi yerine getirdik. Cenazede bize yapılan saygısızlığı herkes gördü. Saygısızlığı yapan Nilüfer Gözalıcı. Ferdi Bey'in yeğeni ve oğlu Timur'un da eski eşidir. Kendisi tabuta vura vura hareket yağdırdı. Dayısına ne saygısı ne de sevgisi var. Öyle olsa tabutunun başında bunu yapmazdı. İsteseydik polis eşliğinde de törene gidebilirdik. Ferdi Tayfur'a saygımızdan dolayı gitmedik. Etten duvar ördüler Ferdi Tayfur ile kızımın arasına. Babası ile küs ölmedi Tuğçe. Gasilhanede Tuğçe babasının yüzünü gördü. Onlar et ile tırnak... Evlat ile baba arasına kimse giremez. Bilerek linç ettirmeye çalışıyorlar kızımı. Ama cenazede herkes gördü. Allah'ın huzurunda bizim vicdanımız rahat. Kızım babasının ölüm haberini aldıktan sonra sakinleştirici ile ayakta duruyor. Sürekli doktor kontrolünde. Buna rağmen son görevini yerine getirdi. Onların nasıl insanlar olduğunu biz biliyorduk, şimdi tüm Türkiye gördü."