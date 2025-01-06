Ferdi Tayfur'un eski eşi GÜNAYDIN'a konuştu: ‘Tuğçe’yi bilerek linç ettirmeye çalışıyorlar’
Ferdi Tayfur'un cenazesinde kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Nilüfer Gözalıcı arasında gerginlik yaşandı. Gözalıcı, Tuğçe'ye "Sen buraya gelemezsin" diye bağırdı. Tayfur'un eski eşi Necla Nazır, yaşananlarla ilgili GÜNAYDIN'a konuştu: "Cenazede bize yapılan saygısızlığı herkes gördü. Etten duvar ördüler Ferdi Tayfur ile kızımın arasına. Babası ile küs ölmedi Tuğçe. Gasilhanede babasının yüzünü gördü. Tuğçe'yi bilerek linç ettirmeye çalışıyorlar"
Giriş Tarihi: 06.01.2025 06:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 06:13