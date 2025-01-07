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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe’yi evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı! Tuğçe'nin babasına attığı küfürlü mesajlar Türkiye’yi şoke etti!
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe’yi evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı! Tuğçe'nin babasına attığı küfürlü mesajlar Türkiye’yi şoke etti!
Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'u evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'un uzun yıllardır avukatlığını yapan Hakan Tamgüç, Tuğçe'nin ve eşinin Ferdi Tayfur'a hakaret ettiği mesajları da doğruladı. İşte ünlü sanatçının avukatının milyonları şoke eden açıklamaları…
Giriş Tarihi: 07.01.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:40