Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe’yi evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı! Tuğçe’nin babasına attığı küfürlü mesajlar Türkiye’yi şoke etti!

"FERDİ ABİNİN AÇIK BİR TUTUMU VARDI"

Tamgüç, Tuğçe'nin ve eşinin Ferdi Tayfur'a hakaret ettiği mesajları da doğruladı. İşte Ferdi Tayfur'un avukatının açıklamaları; "Şimdi Ferdi abinin gerçek ve açık bir tutumu vardı.