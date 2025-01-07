Trend Galeri Trend Magazin Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe’yi evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı! Tuğçe'nin babasına attığı küfürlü mesajlar Türkiye’yi şoke etti!

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe’yi evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı! Tuğçe'nin babasına attığı küfürlü mesajlar Türkiye’yi şoke etti!

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'u evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'un uzun yıllardır avukatlığını yapan Hakan Tamgüç, Tuğçe'nin ve eşinin Ferdi Tayfur'a hakaret ettiği mesajları da doğruladı. İşte ünlü sanatçının avukatının milyonları şoke eden açıklamaları…

Giriş Tarihi: 07.01.2025 19:35 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:40
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe’yi evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı! Tuğçe’nin babasına attığı küfürlü mesajlar Türkiye’yi şoke etti!

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü Antalya'da hayata gözlerini kapadı. Tayfur, İstanbul'da yapılan cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe’yi evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı! Tuğçe’nin babasına attığı küfürlü mesajlar Türkiye’yi şoke etti!

"FERDİ TAYFUR TUĞÇE TAYFUR'U EVLATLIKTAN REDDETTİ"
Ferdi Tayfur'un mal varlığı ise herkesi şaşırttı. Ferdi Tayfur'un 80 dairesi, 7 villası ve Marmaris'te adası olduğu iddiası ortaya atıldı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe’yi evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı! Tuğçe’nin babasına attığı küfürlü mesajlar Türkiye’yi şoke etti!

5 çocuk babası Tayfur'un, mal paylaşımının nasıl olacağı merak uyandırdı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe’yi evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı! Tuğçe’nin babasına attığı küfürlü mesajlar Türkiye’yi şoke etti!

FERDİ TAYFUR'UN AVUKATINDAN ÇARPICI AÇIKLAMA!
Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç ise katıldığı bir televizyon programında; Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe'yi evlatlıktan reddettiğini açıkladı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe’yi evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı! Tuğçe’nin babasına attığı küfürlü mesajlar Türkiye’yi şoke etti!

"FERDİ ABİNİN AÇIK BİR TUTUMU VARDI"
Tamgüç, Tuğçe'nin ve eşinin Ferdi Tayfur'a hakaret ettiği mesajları da doğruladı. İşte Ferdi Tayfur'un avukatının açıklamaları; "Şimdi Ferdi abinin gerçek ve açık bir tutumu vardı.

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