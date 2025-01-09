Trend
Galeri
Trend Magazin
Ferdi Tayfur'un yeğeni GÜNAYDIN'a konuştu: "Dayım, Tuğçe'nin şarkılarını söylemesini yasakladı"
Ferdi Tayfur'un yeğeni GÜNAYDIN'a konuştu: "Dayım, Tuğçe'nin şarkılarını söylemesini yasakladı"
Ferdi Tayfur'un yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı, dayısı ile kızı Tuğçe Tayfur arasında yaşananlarla ilgili olarak "Dayım, Tuğçe'nin sansasyonel özel hayatından dolayı Tayfur soyadını ticari olarak kullanmasını istemiyordu. Şarkılarını söylemesini de yasakladı. Kimse kendi PR'ı için benim adımı kullanmasın. Ben dayımın yasını tutmakla meşgulüm" dedi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 06:25
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 06:56