Genç popçu Aleyna Tilki ile Uzi aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Aleyna Tilki ve 'Uzi' adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya yeni bir aşka yelken açtı.
Aleyna Tilki ve Uzi aşkı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde birlikte fotoğraf paylaşan çift 15 gündür birlikte.
İkili aşklarını şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.
'HANİ KEKO SEVİYORDUN'
'teve2 Magazin Masası' programı sürpriz aşkı duyurdu. Aleyna Tilki, temmuz ayında Twitter hesabından 'Türk müzik piyasasını bence Bağcılar semti yönetiyor' mesajını paylaşmış, Uzi'den 'hani keko seviyordun' cevabı gelmişti.
Sosyal medyada başlayan dostluğun zamanla aşka dönüştüğü iddia edildi.
'BİRAZ MAÇO BİRAZ DA KEKO OLSUN'
Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen 21 yaşındaki Aleyna Tilki katıldığı bir programda biraz maço ve keko erkeklerden hoşlandığını söyledi: