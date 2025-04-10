Trend Galeri Trend Magazin Gırgıriye'de “Sabayat”, 90’larda “Perihan Abla”, “Hayat Bilgisi”nde Afet Hoca'ydı...Perran Kutman'ın ilk eşi Yeşilçam'ın yıldızı çıktı!

Gırgıriye'de “Sabayat”, 90’larda “Perihan Abla”, “Hayat Bilgisi”nde Afet Hoca'ydı...Perran Kutman'ın ilk eşi Yeşilçam'ın yıldızı çıktı!

Gırgıriye'de "Sabayat", 90'larda "Perihan Abla", "Hayat Bilgisi"nde Afet Hoca'ydı Perran Kutman... 1980 yılından bugüne kadar müzisyen Koral Sarıtaş ile evli olan Perran Kutman'ın 'Kutman' soyadı kızlık soyadı değil, ilk eşinden gelen soyadı. Peki 74 yaşındaki Kutman'ın ilk eşininin Yeşilçam'ın ünlü ismi olduğunu bilyor muydunuz?