Trend Galeri Trend Magazin Gırgıriye'de “Sabayat”, 90’larda “Perihan Abla”, “Hayat Bilgisi”nde Afet Hoca'ydı...Perran Kutman'ın ilk eşi Yeşilçam'ın yıldızı çıktı!

Gırgıriye'de “Sabayat”, 90’larda “Perihan Abla”, “Hayat Bilgisi”nde Afet Hoca'ydı...Perran Kutman'ın ilk eşi Yeşilçam'ın yıldızı çıktı!

Gırgıriye'de "Sabayat", 90'larda "Perihan Abla", "Hayat Bilgisi"nde Afet Hoca'ydı Perran Kutman... 1980 yılından bugüne kadar müzisyen Koral Sarıtaş ile evli olan Perran Kutman'ın 'Kutman' soyadı kızlık soyadı değil, ilk eşinden gelen soyadı. Peki 74 yaşındaki Kutman'ın ilk eşininin Yeşilçam'ın ünlü ismi olduğunu bilyor muydunuz?

PINAR EFE
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:01
Gırgıriye’de Sabayat, 90’larda Perihan Abla, Hayat Bilgisinde Afet Hoca’ydı...Perran Kutman’ın ilk eşi Yeşilçam’ın yıldızı çıktı!

Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Gırgıriye, Perihan Abla, Şehnaz Tango, Hababam Sınıfı gibi filmlerde rol alan Perran Kutman, Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Afet Öğretmen" karakteriyle çok sevildi.

Gırgıriye’de Sabayat, 90’larda Perihan Abla, Hayat Bilgisinde Afet Hoca’ydı...Perran Kutman’ın ilk eşi Yeşilçam’ın yıldızı çıktı!

1980 yılında evlendiği Koral Sarıtaş ile mutlu bir evlilik sürdüren Perran Kutman'ın ilk eşinin Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu olduğunu biliyor muydunuz?

Gırgıriye’de Sabayat, 90’larda Perihan Abla, Hayat Bilgisinde Afet Hoca’ydı...Perran Kutman’ın ilk eşi Yeşilçam’ın yıldızı çıktı!

1949 yılında Aksaray, İstanbul'da doğan sanatçı, ailesinin isteği üzerine konservatuvar okumuş, tiyatro bölümünden mezun oldu.

Gırgıriye’de Sabayat, 90’larda Perihan Abla, Hayat Bilgisinde Afet Hoca’ydı...Perran Kutman’ın ilk eşi Yeşilçam’ın yıldızı çıktı!

Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Hayat Bilgisi, Kızlar Yurdu, Canımın İçi birçok dizide de rol aldı.

Gırgıriye’de Sabayat, 90’larda Perihan Abla, Hayat Bilgisinde Afet Hoca’ydı...Perran Kutman’ın ilk eşi Yeşilçam’ın yıldızı çıktı!

Perran Kutman ilk evliliğini ise Yeşilçam filmlerinden tanıdığımız Hüseyin Kutman ile yapmıştır.