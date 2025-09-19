Gizem Karaca "Çocuk mu kariyer mi? sorusunu bakın nasıl yanıtladı! O cevabı magazin gündemine bomba gibi düştü

Son dönemlerde ekranlardan uzak durmayı tercih eden Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda kucağına aldığı biricik kızı Leyla Yaz ile anneliğe odaklanmayı tercih ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlar ile sevenlerini hem eğlendiriyor hem de kendine hayran bırakıyor. Son olarak kızı Leyla Yaz ile makyaj yaptırdığı anı paylaşan Karaca, "çocuk mu kariyer mi?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki... İşte magazin gündemine bomba gibi düşen o yanıtı bakın ne oldu...