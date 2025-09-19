Trend Galeri Trend Magazin Gizem Karaca "Çocuk mu kariyer mi? sorusunu bakın nasıl yanıtladı! O cevabı magazin gündemine bomba gibi düştü

Gizem Karaca "Çocuk mu kariyer mi? sorusunu bakın nasıl yanıtladı! O cevabı magazin gündemine bomba gibi düştü

Son dönemlerde ekranlardan uzak durmayı tercih eden Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda kucağına aldığı biricik kızı Leyla Yaz ile anneliğe odaklanmayı tercih ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlar ile sevenlerini hem eğlendiriyor hem de kendine hayran bırakıyor. Son olarak kızı Leyla Yaz ile makyaj yaptırdığı anı paylaşan Karaca, "çocuk mu kariyer mi?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki... İşte magazin gündemine bomba gibi düşen o yanıtı bakın ne oldu...

Giriş Tarihi: 19.09.2025 11:19
Ekranların sevilen yüzlerinden olan oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti.

Gösterişli bir düğünle nikah masasına oturan güzel oyuncunun ne zaman anne olacağı ise merak konusu olmuştu.

Karaca paylaştığı bu kare ve düştüğü notla hamile olduğu müjdesini vermişti.

Ünlü oyuncu bebeğinin cinsiyetini ise ilerleyen aylarda sosyal meyda hesabı üzerinden duyurmuştu. Karaca, bir kız bebek beklediğini açıklamıştı.

MİNİK KIZINI KUCAĞINA ALDI!
Sık sık hamilelik pozlarıyla gündeme gelen Gizem Karaca anne olmuştu.

Karaca bebeğiyle ilk fotoğrafını ise Instagram hesabından paylaşmıştı.

Hem hamileliğini hem de doğumdan sonrasını detaylı olarak paylaşan Gizem Karaca son olarak sosyal medya hesabından yaptığı o paylşaım ile çok konuşuldu.

"ÇOCUK MU KARİYER Mİ?"

Kızı Leyla Yaz kucağındayken makyaj yaptırdığı anları Instagram hesabında paylaşan Karaca, bu kareyi "Çocuk mu kariyer mi? İkisini de seç kardeşim" notuyla paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Karaca, eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek takipçilerini güldürdü.

"İYİ Kİ SEN SEVGİLİM"

Geçtiğimiz günlerde ise Kemal Ekmekçi ile evliliklerinin 8.yılını geçiren Gizem Karaca, daha önce hiç görülmemiş bir fotoğraf karesiyle evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.. Paylaşımına "8 yıl önce bugün. İyi ki sen sevgilim" notunu ekleyen Karaca, mutlu evliliği ile takipçilerinin kalbini ısıtmıştı..

"ŞİŞKO VE UYKULU"
Öte yandan bir süre önce kedisinin fotoğrafını paylaşan Gizem Karaca, "Şişko ve uykulu. Bu aralar ben." notunu düşerek esprili bir gönderi paylaşarak takipçilerini güldürdü.

13 KİLOYU 3 HAFTADA VERMİŞTİ
Doğum sonrası hallerini de sevenleriyle sıkça paylaşan ünlü isim anne olduktan sonra 3 haftada 13 kilo verdiğini sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Paylaşımında aynadan kendini gösteren Gizem Karaca, "Kızlar, doğumdan sonra kilolar hızlı gidiyormuş dedikleri doğruymuş. 2'nci aydan bildiriyorum 13 kg 3 haftada kendiliğinden gitti, kaldı 10 kg vermem gereken. Ki daha spora başlayamadım.

"O BÜYÜSÜN BEN KÜÇÜLEYİM"

Emzirmek dışında bir aksiyonum yok. Ama şimdi takıldım bu kiloda o yüzden yavaştan başlamak istiyorum yürüyüşlerle. Hepsi dengeliymiş aslında, ben dinlendim iyileştim, bebeğin 40'ı çıktı ve ikimiz de artık daha kuvvetliyiz o yüzden o dünyayı keşfetsin ben de kalorilerimi. O büyüsün ben küçüleyim" dedi.

Gizem Karaca 3 haftada 13 kilo verdi: "O büyüsün ben küçüleyim" | Video

ESPRİLİ PAYLAŞIMLARIYLA GÜLDÜRÜYOR
Sosyal medyada oldukça aktif olan ünlü isim yeni gönderisiyle de dikkatleri üzerine çekti. Sık sık kızıyla karelerini gördüğümüz Gizem Karaca, bu sefer kahve molası verdiği anları paylaştı.

"HİÇ BENLİK DEĞİL"
"Yazo babasıyla uyuyor ben de fırsat bu fırsat' dedim kaçıp bir kahve yaptım kendime" diyerek kahve içtiği anları paylaşan Gizem Karaca, ardından ise "Şu cümleleri bilerek kuruyorum, komiğime gidiyor, hiç benlik değil" diyerek takipçilerini de güldürdü.

Kısa bir süre ise kızı Yaz ile bu kareyi paylaşan ünlü oyuncu, "Alarmım çaldı" diyerek esprili gönderilerini takipçilerini güldürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kucağında kızı Leyla Yaz pozunu paylaşan ünlü oyuncu üzerine not olarak ise 'Benim dünyam' yazmıştı.

Kızıyla ev hallerini paylaşan Gizem Karaca, evin halini de gösterdi. Gönderilerinde sık sık espri de yapıyor.

"YATACAK HİÇBİR YER YOK ÇÜNKÜ"
Kızı Yaz için evde hazırladığı yatacak yerleri tek tek gösteren ve sayan Gizem Karaca, son olarak ise kucağında yatan kızını göstererek, "yatacak hiçbir yer yok çünkü" dedi. Paylaşımına "Yoo, ne kucağa alıştırması" notunu düşen ünlü oyuncu durumunu yine komik bir şekilde dile getirdi.

Gizem Karaca kızı Yaz ile ev hallerini paylaştı | Video

"DOĞALINDAN ROCK N ROLL"

Geçtiğimiz günlerde de biricik kızı Leyla Yaz'ı kucağında uyuttuğu anları Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, şu notu düşmüştü:

"Hayır saçlarda jöle yok. Doğalından Rock N Roll. Şaka maka harbi inmiyor arkadaşlar"

MİNİK BEBEĞİNE DUYGUSAL MEKTUP...
Öte yandan çiçeği burnunda anne Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında minik bebeği Yaz'a yazdığı duygusal paylaşımı paylaşmıştı.

"HAYATIMDA YAPTIĞIM EN DOĞRU ŞEYSİN"

Karaca, bebeğinin ve eşinin olduğu kareyi yayınlayarak, ''Kızıma... Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi mesela kendimi dünyanın en güçlü kadını hissederken daha çok korkularım çoğalacak. Zamanında endişe ettiğim her şeyin ne kadar önemsiz olduğunu anlayacağım. Sen büyüyüp serpildikçe biz kendimizi takdir edeceğiz ama zamanın elimizden kayıp gittiğine şahit olacağız. Belki yaşlandığımızı fark etmeyeceğiz. Bir bakmışız belki dünyanın başka bir ülkesinde ailecek gittiğimiz tatilde aynı masada kahkahalar atıyor olacağız. Belki senden telefon bekleyeceğim offf anne ya diye daralacaksın. Erkek arkadaş problemlerini dinleyeceğim, babansa ben duymak istemiyorum diyecek. Belki babanı arayıp beni şikayet edeceksin, bende sana 'Seni 9 ay ben taşıdım karnımda!' diye çıkışıp sonra hemen pişman olacağım. Ama şunu bil ki hayatı sana inanılmaz neşeyle dolu dolu yaşatacağız. Hep sevgiyle uykulara dalacaksın, huzur dolu uyanacaksın. Baban ve ben 20 gündür gözümüzü senin üstünden alamıyoruz. Sıra sende, sıra bende diye evde etrafında dört dönüyoruz. Hayatımda yaptığım en doğru şeysin sen. Hayatımda verdiğim en büyük kararsın. Biz artık çekirdek aile miyiz yani diye ara sıra Kemal'e soruyorum. 20 gün önce hastaneye koştura koştura gittiğimizi hiç unutmayacağım. Bize 3 gün önceden yanlış alarmlar verip bu şakacı halini de hiç unutmayacağım. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, çünkü birlikte büyüyeceğiz bir tanem. Sen bana, ben sana öğretmen olacağız. Çok şükür çok... Seni çok seviyoruz Yaz. İyi ki geldin'' notunu düşmüştü.. Ünlü oyuncunun duygusal satırları, takipçilerinin de kalplerini eritmişti...

BEBEĞİNİN 40'I ÇIKAR ÇIKMAZ...
Bebeğinin 40'ının çıkmasıyla Gizem Karaca ve eşi bebekleriyle soluğu dışarıda aldı. "40 çıkar biz de dışarı çıkar" notuyla paylaştığı video kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

BEBEĞİNİN 40'I ÇIKTI HAYATA KARIŞTI!

Son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu bebeği ile yeni bir paylaşım yaparak şu notu düşmüştü; "Bugün pijamalarımdan kurtuldum :) hayata karıştım :) teşekkürler. #40"

Takipçilerinden birçok yorum alan Gizem Karaca'ya hayranları, 'Çok tatlısın güzel anne' , 'Çok güzelsiniz♥️' gibi yorumlarla desteklerini dile getirmişti.