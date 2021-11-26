Göksel Fethiye’nin köyünde yaşıyordu… Şehre dönmek zorunda kaldı

Yaklaşık iki yıldır Fethiye'de aldığı köy evinde yaşayan Göksel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Göksel, "Pandemi nedeniyle Fethiye'de köy hayatı yaşamaya başlamıştım ama işlerim nedeniyle yeniden şehre dönmek zorunda kaldım. Köydeki evi şimdilik kapattım. Bu arada İstanbul'u, kent yaşamını ve sahneleri çok özlemişim" dedi.

Şarkıcı Göksel, pandemi başlamadan önce Fethiye'ye gitmiş ve satın aldığı köy evinde yaşamaya başlamıştı. Uzun bir süre doğayla iç içe vakit geçirdikten sonra İstanbul'a dönen şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Şehrin kaosundan kaçıp Fethiye'ye yerleşen 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Göksel, kaldığı köyde bahçe işleriyle ilgilenen, yöresel yemekler pişiren ve evinin tüm işlerini kendi yapmıştı.

Doğayla iç içe olduğunu anlatan şarkıcı, "Ani bir kararla arkadaşımla Muğla'ya geldik. İstanbul'da kendimi iyi hissetmedim. Kendimize çok tatlı bir yer bulduk" demiş ve şöyle devam etmişti:

"TAM BİR KÖY HAYATI"

"Tam bir köy hayatı yaşıyoruz. Konserden konsere koşacağım diye düşünürken bir anda kendimi bahçede tavukların arasında buldum."