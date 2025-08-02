Trend Galeri Trend Magazin Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Başrollerinde Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın rol aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam'ın efsane yapımları arasında yerini koruyor. Filmde Türkan Şoray'ın oğlu Samet'e hayat veren minik yıldız, öyle biri çıktı ki...Çok şaşıracaksınız!

Giriş Tarihi: 02.08.2025 19:18 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 19:18
Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet karakterine hayat veren çocuk oyuncunun kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor.

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam efsanelerinden. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerinde yer aldığı film Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran eserlerden.

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, 'Sevgi neydi?' repliği ile hafızalara kazındı.

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Asya'nın büyük aşkı İlyas yerine Cemşit'i seçmesi bizi çok üzse de yıllar geçtikçe Asya'nın doğru bir karar verdiğini bir nesil yaşayarak öğrendi.

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i öyle biri çıktı ki ilk defa duyanların ağzı açık kaldı.

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Defalarca izlesek bile tekrar tekrar ağladığımız sahnelere hayat veren usta oyuncular Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yanı sıra filmin küçük yıldızı 'Samet' de merak konusu oldu.

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Selvi Boylum Al Yazmalım filminde bir erkek çocuğunu canlandıran minik yıldız, şimdilerin başarılı kadın oyuncularından Elif İnci, üstelik Yeşilçam'ın usta isminin de kızı.

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Dizide canlandırdığı Samet rolüyle hafızalara kazınan yıldız, Yeşilçam'ın usta isminin kızı çıktı.

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Usta oyuncu Bilal İnci ile tiyatrocu Perihan Doygun'un kızı olan Elif İnci, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile başrolü paylaştı.

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

İnci, 1994 yılında Altın Koza Film Festivali'nde Zıkkımın Kökü filminde hayat verdiği Raziye rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Yeşilçam'ın kötü adamı olarak bilinen Bilal İnci'nin kızı olduğunu duyanlar oldukça şaşırdı.

İşte öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan diğer ünlüler...

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Macit Flordun - Tardu Flordun

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Günay Girik - Fatma Girik

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan.

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

İNTİZAR - YILDIZ TİLBE

Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik Samet’i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!

İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe