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Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!
Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i öyle bir şaşırttı ki...Bakın kim çıktı!
Başrollerinde Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın rol aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam'ın efsane yapımları arasında yerini koruyor. Filmde Türkan Şoray'ın oğlu Samet'e hayat veren minik yıldız, öyle biri çıktı ki...Çok şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi: 02.08.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 19:18