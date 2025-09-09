Trend Galeri Trend Magazin 'Gözleri KaraDeniz'de aile sarsacak dönüş! Azil intikam için İstanbul’a geliyor

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi…Gözleri Karadeniz yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

Giriş Tarihi: 09.09.2025 06:24
Azil intikam için İstanbul'a geliyor ve kendini hiç beklemediği bir dünyanın içinde buluyor.

Karşısına aldığı düşman, Azil'e hayatındaki en büyük acılardan birini yaşatır.

Azil, bu acının bedelini ödetmek için süt kardeşi Dursun'la beraber İstanbul'a doğru bir yolculuğa çıkar.

Osman Maçari, yıllardır hasretini çektiği oğlu Azil'i kavgasında tek bırakmaz.

Maçari ailesinin erkekleri ilk kez ailenin ve Azil'in baş düşmanı Havva Kırkayvaz'a karşı bir araya gelirler.

Mehmet, Azil'in eve gelişiyle aile içerisindeki konumunun sarsılmasından endişe etmektedir.

Öte yandan Havva ve Hidayet'in baskısıyla da kendini gittikçe daralan bir çemberin ortasında bulur.

Güneş'in, ailenin müstakbel gelini olduğunu öğrenen Azil, duygularına hakim olmaya çalışırken istemeden de olsa Maçari'lerin işlerine dahil olmak zorunda kalır.

Bu süreçte Güneş'in Azil'e yakın olmak istemesi ikiliyi tehlikeli bir duruma sürükler.