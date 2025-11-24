Trend Galeri Trend Magazin 'Gözleri KaraDeniz'de Güneş Rize'den gitmeye karar verir!

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi… Gözleri Karadeniz yeni bölümüyle Salı akşamı ekrana gelecek.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 11:19 Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 11:36
Azil annesiyle ilgili gerçeği öğrenince yıkılır ve düğüne gelmeyerek Güneş'i yalnız bırakır.

Güneş, hiçbir açıklama olmadan terk edilmenin şokunu yaşar ve kendini suçlamaya başlar.

Gözleri Karadeniz 13. ⁠Bölüm 3. Fragmanı | Video

Azil mezarlıkta geçmişiyle hesaplaşırken, Güneş otelde ilişkilerine dair tüm inancını kaybeder.

İkisi de birbirini unutamaz ama konuşacak gücü bulamaz.

Güneş, Rize'den gitmeye karar verirken Azil hayatında ilk kez ne yapacağını bilemez halde kalır.

Sabah olduğunda yollarının kesişip kesişmeyeceği belirsizliğini korur.