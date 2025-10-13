’Gözleri KaraDeniz’e üç yeni isim!

Kadroya katılan oyunculardan Kadir Çermik, dizide Ali Kemal karakterine hayat verecek. Ali Kemal, Osman Maçari'nin Rize'deki ortağı olarak izleyici karşısına çıkacak. Güçlü bir iş insanı olan Ali Kemal, Karadeniz'in sert doğasıyla uyumlu bir karakter olarak dikkat çekecek.