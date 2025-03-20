Gündüz kuşağının yıldız oyuncusu Mark Dobies’den acı haber!

Locher Room'un paylaşımında, "Bu gerçekten üzücü ve beklenmedik haberi paylaşmaktan nefret ediyorum. Mark Dobies 11 Mart'ta 65 yaşında, çok çok genç yaşta vefat etti. Mark ile Guiding Light'ta çalışma şansım oldu ve onu her zaman gerçekten iyi bir adam olarak tanıdım. Ayrıca The Normal Heart'taki performansını izleme şansına sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu küçük dünya bağlantısını asla unutamam: Şimdiki kocam Ray ile çıkmaya başladığımızda ve ailesiyle ilk kez tanışacağımızda, sokak isimleri bana çok tanıdık geldi. Mark ve ailesinin yolun hemen aşağısında yaşadığı ortaya çıktı. Çocukları ve eski eşi Linda bugün hala komşularımız. Lütfen bu zor zamanlarda ailesini düşüncelerinizde tutun. Huzur içinde uyu, Mark. Seni özleyeceğiz!" ifadelerini kullandı.