Gündüz kuşağının yıldız oyuncusu Mark Dobies’den acı haber!

One Life to Live ve Guiding Light yıldızı Mark Dobies yaşamını yitirdi. Acı haberi The Locher Room duyurdu. Ancak oyuncunun neden vefat ettiğini henüz açıklanmadı. Dizide 2000-2001 yılları arasında dizide Reva ile romantik ilişki yaşayan doktor/hükümet ajanı olan Guiding Light'ta Dr. Noah Chase'i canlandırarak büyük bir başarı elde eden isim, 2003-2005 yılları arasında One Life to Live'da katil olduğu ortaya çıkan bölge savcısı Daniel Colson'ı canlandırmıştı. Locher Room'un paylaşımında, 'Bu gerçekten üzücü ve beklenmedik haberi paylaşmaktan nefret ediyorum. Mark Dobies 11 Mart'ta 65 yaşında, çok çok genç yaşta vefat etti. Mark ile Guiding Light'ta çalışma şansım oldu ve onu her zaman gerçekten iyi bir adam olarak tanıdım. Ayrıca The Normal Heart'taki performansını izleme şansına sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu küçük dünya bağlantısını asla unutamam: Şimdiki kocam Ray ile çıkmaya başladığımızda ve ailesiyle ilk kez tanışacağımızda, sokak isimleri bana çok tanıdık geldi. Mark ve ailesinin yolun hemen aşağısında yaşadığı ortaya çıktı. Çocukları ve eski eşi Linda bugün hala komşularımız. Lütfen bu zor zamanlarda ailesini düşüncelerinizde tutun. Huzur içinde uyu, Mark. Seni özleyeceğiz!' ifadelerini kullandı. MARK DOBİES KİMDİR? Mark Steven Dobies (3 Nisan 1959 - 11 Mart 2025) Amerikalı bir aktördü. Muhtemelen en çok 2003'ten 2005'e kadar süren Amerikan pembe dizisi One Life to Live'da bölge savcısı ve seri katil Daniel Colson'ı canlandırmasıyla tanınır. Dobies, Philadelphia, Pennsylvania'da doğdu. Kariyerine 1997 yılında Fame LA adlı drama televizyon dizisinde rol alarak başladı. Dobies , Just Shoot Me!, Home Improvement , Profiler , Melrose Place , Everybody Loves Raymond , CSI: Miami , Sabrina the Teenage Witch , Gossip Girl ve Nash Bridges gibi televizyon programlarında konuk oyuncu olarak yer aldı. Konuk oyuncu olarak yer almasının yanı sıra Guiding Light'ta Noah Chase'i ve One Life to Live'da Daniel Colson'ı canlandırdı. Sahnede Dobies, 2004 yılında The Public Theater'da Larry Kramer'ın The Normal Heart oyununun off-Broadway yeniden canlandırılmasında Bruce Niles'ı canlandırdı .