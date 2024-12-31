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Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki incecik oldu! Yaprak Dökümü'ndeki halinden eser kalmadı! İşte '78'lik Hayriye'

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde dile getirdiği 'Aman ağzımızın tadı kaçmasın' repliği ile hafızalara kazınan Hayriye karakterine can veren Güven Hokna, öyle bir zayıfladı ki incecik oldu. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.