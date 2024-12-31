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Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki incecik oldu! Yaprak Dökümü'ndeki halinden eser kalmadı! İşte '78'lik Hayriye'

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde dile getirdiği 'Aman ağzımızın tadı kaçmasın' repliği ile hafızalara kazınan Hayriye karakterine can veren Güven Hokna, öyle bir zayıfladı ki incecik oldu. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 31.12.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:26
Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki incecik oldu! Yaprak Dökümü’ndeki halinden eser kalmadı! İşte ’78’lik Hayriye’

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer edinen Güven Hokna özellikle Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak çok sevilmişti...

Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki incecik oldu! Yaprak Dökümü’ndeki halinden eser kalmadı! İşte ’78’lik Hayriye’

'Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım' denince akla usta oyuncular Halil Ergün ile Güven Hokna geliyor. Tekrarlarıyla ekranlarda yer bulan ve sanki ilk defa izliyormuşçasına yine aynı tadı veren efsanevi dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile beğeni topluyor.

Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki incecik oldu! Yaprak Dökümü’ndeki halinden eser kalmadı! İşte ’78’lik Hayriye’

Türk dizi tarihinin kült yapımlarından olmayı başaran Yaprak Dökümü oyuncuları nasıl değişti? Fenomen dizi Yaprak Dökümü dizisi oyuncuları sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden.

Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki incecik oldu! Yaprak Dökümü’ndeki halinden eser kalmadı! İşte ’78’lik Hayriye’

Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna.

Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki incecik oldu! Yaprak Dökümü’ndeki halinden eser kalmadı! İşte ’78’lik Hayriye’

Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 78 yaşında.

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